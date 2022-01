Eishockey im Unterallgäu

16:00 Uhr

Corona verdirbt den Wölfen aus Bad Wörishofen endgültig die Laune

Plus Weil mehrere Spieler des EV Bad Wörishofen positiv getestet wurden, musste das Sonntagsspiel gegen Bad Aibling abgesagt werden. Zum Start in die Abstiegsrunde setzte es gleich eine Niederlage.

Mit einer 3:5-Heimpleite gegen den SC Forst starteten die Bad Wörishofer Wölfe denkbar unglücklich in die Abstiegsrunde der Eishockey-Landesliga. Doch das sollte noch lange nicht die letzte schlechte Nachricht für den EV gewesen sein: Das geplante Auswärtsspiel am Sonntag in Bad Aibling musste kurzfristig wegen mehrerer Corona-Verdachtsfälle in den Reihen der Wölfe abgesagt werden, wie EV-Vorstand Christoph Seitz unserer Redaktion mitteilte.

