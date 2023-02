Der ESV Türkheim will ins Halbfinale

Das Entscheidungsspiel zwischen dem ESV Türkheim und dem DEC Inzell steigt am Freitag in Inzell. Auf die Unterstützung ihrer Fans können die Türkheim Celtics dabei zählen.

Wenn die ESV Türkheim Celtics am Freitag, 24. Februar, im entscheidenden dritten Spiel des Playoff-Viertelfinals gegen den DEC Inzell um den Einzug ins Halbfinale kämpfen, ist eines im Vorfeld schon sicher: Auf die Unterstützung ihrer Fans kann sich die Mannschaft von Trainer Michi Fischer verlassen.

Der Fanbus der Celtics von Türkheim nach Inzell ist bereist ausgebucht

Ein voll besetzter, extra für Freitag eingesetzter, Doppeldecker-Fanbus wird sich mit rund 80 Celtics-Fans auf den Weg nach Inzell machen. Dazu fahren noch ein paar reiselustige im Mannschaftsbus mit und ein paar Fans kommen mit dem Auto nach. Der überwältigende Support der Türkheimer Anhänger hat über die ganze Saison hinweg die Mannschaft getragen, am vergangenen Sonntag in Spiel 2 seinen Höhepunkt gefunden und setzt mit sage und schreibe 100 Auswärtsfans am Freitag nochmal einen drauf.

Die Mannschaft bedankt sich schon im Vorfeld für den unglaublichen Rückhalt und will mit ihren Fans zusammen am Freitag bestmöglich einen Sieg als Dankeschön mit nach Hause nehmen. Dass das kein leichtes Unterfangen wird, haben die beiden letzten Spiele gegen Inzell gezeigt. Mit ihrem starken Torhüter Sebastian Fröhlich haben die Falken einen sicheren Rückhalt, der die insgesamt gute Defensivarbeit des Teams von Trainer Thomas Schwabl unterstreicht. Mit ihren pfeilschnellen Stürmern und der geradlinigen Spielweise haben sie auch die Verteidigung der Celtics immer wieder in Bedrängnis gebracht.

Der ESV Türkheim sieht sich in der Lage, Inzell im Entscheidungsspiel zu schlagen

Doch die beiden Auftritte in Spiel 1 und 2 der Celtics haben gezeigt, dass wenn man eine Topleistung aufs Eis bringt, durchaus in der Lage ist, Inzell zu schlagen. Verlor man Spiel 1 nur knapp mit 2:1 nach Penaltyschießen, konnte man in Spiel 2 einen verdienten 4:0 Heimsieg einfahren. Unter der Woche haben die Celtics versucht an ihrem Überzahlspiel zu arbeiten und den Fokus voll auf die Partie am Freitag zu richten. ESVT-Stürmer Andreas Pross fand vor dem Spiel folgende Worte: „Mit breiter Brust und toller Unterstützung unserer Fans reisen wir nach Inzell, wo wir uns das Ticket für das Halbfinale holen wollen. Im letzten Spiel konnten wir zeigen, wozu wir in der Lage sind. Können wir in Inzell an diese Leistung anknüpfen, stehen unsere Chancen gut.“

Die Celtics sind also bereit und wollen alles daransetzen, mit einem Sieg ins Playoff-Halbfinale einzuziehen. Der Fanbus fährt am Freitag um 16.30 Uhr am Sieben-Schwaben-Stadion ab und ist bereits voll. Weitere Anmeldungen sind leider nicht mehr möglich. Alle, die einen Platz bekommen haben, werden gebeten, spätestens ab 16:15 Uhr am Stadion zu sein, damit der Bus pünktlich die Reise nach Inzell antreten kann. Die Fahrtkosten betragen 15 Euro pro Person. (mz)

