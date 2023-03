Ein Sieg des Willens für Mindelheim im "Spiel der Woche"

Plus Ein einsatzfreudiger TSV Mindelheim lässt dem TSV 1863 Kirchheim beim 3:0-Heimsieg letztlich keine Chance.

Mit einem Paukenschlag startete das Kreisliga-Derby zwischen dem TSV Mindelheim und dem TSV 1863 Kirchheim: Zweite Minute, Mindelheimer Angriff und der Ball zappelte im Kirchheimer Netz. Dies war jedoch keine Eintagsfliege, denn die Kreisstädter legten noch zweimal nach und gingen am Ende als verdienter Sieger vom Platz.