Rasante Ballwechsel bei Mindelheimer Mannschaftspokalturnier

Das Mannschaftspokalturnier in Mindelheim zeigt, wie vielfältig Tischtennis sein kann. Ein Vater-Tochter-Duo kann ebenso gewinnen wie ein eingespieltes Vereinsdoppel.

Zufrieden blickt Roland Arnold in die Sporthalle über dem Mindelheimer Hallenbad. Gerade läuft das Tischtennisturnier der Bezirksklasse A. Es ist eines von insgesamt fünf Turnieren, die im Rahmen des Dreikönigsturniers des TSV Mindelheim an drei Tagen ausgetragen werden.

Eigentlich wäre das Turnier am langen Dreikönigswochenende sogar über vier Tage gelaufen. Doch die höchstklassige Konkurrenz, die für Sonntag geplant gewesen ist, musste abgesagt werden. „Wir hatten für die Bezirksoberliga nur zwei Anmeldungen“, sagt Arnold. Als Grund nennt er das Einladungsturnier des TSV Ottobeuren, das ebenfalls am Wochenende stattfand, sowie den früh wieder aufgenommenen Spielbetrieb in den BTTV-Ligen. So spielte etwa der TTSC Warmisried am Wochenende in der Verbandsliga in Augsburg um Punkte.

Trotzdem ist Arnold zufrieden mit dem Turnier, das nach zweijähriger Pause endlich wieder stattfinden konnte. Der Aufwand, die 16 Tischtennistische in die Sporthalle über dem Hallenbad zu bringen, war überschaubar. Die Resonanz der Spieler war jedenfalls vorhanden. Insgesamt nahmen an den fünf Turnieren 62 Zweiermannschaften teil und nahmen dafür mitunter weite Anfahrten auf sich. Sogar aus Österreich waren Spieler vertreten und gaben dem Turnier, das zum 38. Mal ausgetragen wurde, so einen internationalen Anstrich. Am besten besucht war das Turnier der Bezirksklasse B, hier gingen 21 Mannschaften an den Start.

Heimische Mannschaften überzeugen bei den einzelnen Turnieren

Die heimischen Mannschaften überzeugten in den einzelnen Turnieren. So gewannen Lisa Schlichting und Daniel Müller von den Tischtennisfreunden Bad Wörishofen das Turnier der Bezirksklasse A vor dem SV Casino Kleinwalsertal aus Österreich um Thomas Rupp und Wolfgang Eberle.

In der Bezirksliga-Konkurrenz belegte das Team der TTF Bad Wörishofen um Simon Wolf und Daniel Müller den zweiten Platz, Dritter wurde das Duo Christian Peter (TSV Mindelheim)/Andreas Baumer (TTC Hausen). In der Bezirksklasse B gewann mit Thomas und Vanessa Hartl ein Vater-Tochter-Team von der SG Dösingen. Die Bezirksklasse C/D ging an Marcel Ziegler/Bertram Rall von den TTF Kißlegg und die Damen-Bezirksliga gewann der TSV Oberstdorf um Zoe Loreen Sommer und Anna Schindele. Zweite wurden hier Lilly Schindele (TSV Oberstdorf) und Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen). Das Besondere: Im vergangenen Jahr gewannen Vögele und Sommer gemeinsam die deutsche Meisterschaft. Diesmal traten die beiden in verschiedenen Teams an – und das bessere Ende hatte die jüngere Zoe Loreen Sommer.

