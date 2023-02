Die Volleyballer des SVS Türkheim erledigen ihre Pflichtaufgabe

Die Volleyballer des SVS Türkheim holen gegen Kellerkind Dinkelsbühl drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die SVS-Damen kommen ihrem Saisonziel ebenfalls näher.

Die Vorgabe von Spielertrainer Robert Frey war klar und deutlich: Gegen den Tabellenvorletzten der Volleyball-Regionalliga Südost sollten drei Punkte her. Seine Mannschaft hielt sich im Heimspiel gegen den TSV Dinkelsbühl an den Plan. Doch es war nicht das einzige Erfolgserlebnis der Türkheimer Volleyballabteilung an diesem Spieltag.

Ohne die verletzten Mittelblocker Daniel Schneider und Libero Michael Höbel mussten die Türkheimer Volleyballer ins so wichtige Heimspiel gegen den TSV Dinkelsbühl gehen. Spielertrainer Robert Frey wurde vom Ex-Bundesligaspieler Tobias Neumann als Trainer auf der Bank unterstützt.

Türkheim startet konzentriert in die Partie

Die Türkheimer, für die der 15-jährige Henri Mestel als Libero auflief, zeigten von Beginn an, dass sie die drei Punkte in Türkheim behalten wollten. Aus einer guten Annahme heraus setzte Johannes Ackermann seine Angreifer immer wieder gut in Szene, Mittelblocker Sebastian Schorer punktete mitunter spektakulär und war vom Dinkelsbühler Block nicht zu bändigen. So ging der erste Satz mit 25:23 an die Hausherren.

Doch zu Beginn des zweiten Satzes klappte plötzlich nichts mehr bei den Türkheimern. Die Annahme um Libero Henri Mestel leistete sich einige direkte Annahmefehler und Diagonalangreifer Fabian Scherer scheiterte ein ums andere Mal am Dinkelsbühler Block. So lagen die Türkheimer bereits deutlich mit 3:12 in Rückstand. Den Verlust des Satzes (12:25) konnte auch die Einwechslung von David Pfeiffer nicht mehr abwenden.

Nach dem zweiten Satz muss sich bei Türkheim etwas ändern

Die besonnene Ansprache von Tobias Neumann an das Team zeigte Wirkung: Denn nun war am Türkheimer Block für die Gäste kein Vorbeikommen mehr. Auch die eigenen Angriffe waren nun wieder erfolgreich. Die routinierten Außenangreifer Julian Birkholz und Robert Frey punkteten am laufenden Band und bescherten den zahlreichen Zuschauern den nächsten Satzgewinn (25:16).

Ähnlich deutlich endete dann der vierte Satz, in dem die Türkheimer geduldig eine Fünf-Punkte-Führung erspielen. Kurze Zeit später bejubelte die gesamte Halle den insgesamt verdienten 3:1-Erfolg und die drei wichtigen Punkte für den angestrebten Klassenerhalt. Es war der perfekte Abschluss des Spieltags, denn zuvor hatten die Türkheimer Damen bereits einen erfolgreichen Heimspieltag auf das Parkett gelegt.

Türkheimer Frauen machen Relegationsteilnahme perfekt

Mit zwei Siegen gegen den TSV Gersthofen (3:1) und TSV Friedberg (3:0) sicherte sich die Mannschaft von Trainer Christian Dobrinkat vorübergehend die Tabellenführung in der Bezirksliga Schwaben. Außerdem sicherten sich die Türkheimerinnen mit diesen sechs Punkten zumindest schon einmal die Teilnahme an der Relegation im April um den Aufstieg in die Landesliga.

Gegen den TSV Gersthofen, den der SVS Türkheim vor wenigen Wochen im Hinspiel mit 3:0 besiegt hatte, sollte der Heimspieltag mit einem Sieg beginnen. Im ersten Satz gelang den SVS-Damen ein fulminanter Auftakt mit druckvollen Aufschlägen von Elena Seitz und kompromisslosen Angriffen von Antonia Scherer und Julia Moser. Der Satz ging mit 25:16 an Türkheim. Im zweiten Satz kam Gersthofen etwas besser ins Spiel, die Gastgeberinnen behielten aber die Nerven. Die stabile Annahme um Libera Marlene Kolodziej ermöglichte Zuspielerin Sabine Schäfer einen abwechslungsreichen Spielaufbau. Auch Satz zwei ging mit 25:22 an den SVS Türkheim. Im dritten Satz wackelten die Türkheimerinnen dann jedoch. Aufgrund zu vieler Eigenfehler in Aufschlag, Annahme und Angriff mussten sie diesen Satz mit 23:25 abgeben. Im vierten Satz ließen die SVS-Frauen jedoch nichts mehr anbrennen und machten den Sack mit einem 25:15 endgültig zu.

Im zweiten Spiel des Tages holten sich die Türkheimerinnen einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den TSV Friedberg. Die Sätze gingen mit 25:12, 25:17 und 25:21 an die Damen des SVS Türkheim.

Vor dem letzten Spieltag am 4. März in Großkötz steht damit mindestens die Teilnahme an der Relegation zum Aufstieg fest. Diese findet – sollte Türkheim dann auch dabei sein – am 23. April in Türkheim statt. (svs)