Der letzte Tricor-Frontmann geht von Bord - mit einem Großprojekt

Plus Klaus Wiblishauser hat den Aufstieg der Tricor AG in Bad Wörishofen maßgeblich mitgestaltet. Nun hört er auf - aber nicht ganz.

Wie macht man aus einem vergleichsweise kleinen Betrieb ein Unternehmen mit rund 2000 Beschäftigten? Die Antwort von Klaus Wiblishauser ist einfach: "Immer Vollgas." Jetzt allerdings tritt Wiblishauser erstmal ein bisschen auf die Bremse. Als letzter der drei einstigen Tricor-Frontmänner geht Wiblishauser Ende März von Bord - allerdings nicht ganz. Denn der Verpackungsspezialist mit Sitz in Bad Wörishofen braucht ihn weiterhin für ein großes Projekt.

Klaus Wiblishauser war angetreten, als die heutige Tricor Packaging und Logistics AG noch in Eppishausen saß, Müller Verpackungen hieß und 36 Mitarbeitende zählte. Der Chef war schon damals Martin Müller. "Da haben sich zwei echte Antreiber gefunden", sagt Wiblishauser rückblickend. Später stieß noch sein Bruder Robert zum Unternehmen, der zuletzt auch Vorsitzender der Geschäftsführung war, oder CEO, wie man heute sagt. Müller und Robert Wiblishauser haben Tricor bereits plangemäß verlassen, nun geht auch Klaus Wiblishauser von Bord.