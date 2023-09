Türkheim/Amberg

13:12 Uhr

Nächtliche Spritztour endet an einer Hauswand in Amberg

Artikel anhören Shape

In der Bergstraße in Amberg krachte mitten in der Nacht ein Auto gegen die Mauer eines Wohnhauses. Zwei Männer (21 und 30) unter Drogeneinfluss wurden verletzt.

Was für ein Schreck für den Bewohner eines Wohnhauses in der Bergstraße in Amberg: Am Dienstagabend gegen 23 Uhr hörte der Amberger plötzlich durch ein lautes Aufprallgeräusch. Als er aus dem Fenster blickte, sah er ein Auto, das seinen Gartenzaun sowie verschiedene Büsche durchbrochen hatte und gegen die Hausmauer geprallt war. Zudem wurde ein größeres Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und fand sich ebenfalls im Garten des 48-jährigen Geschädigten wieder. Das verunfallte Fahrzeug war zur Unfallzeit mit einem 21-Jährigen und einem 30-Jährigen besetzt, so die Polizei. Zwei Männer im Drogenrausch als Unfallverursacher: Feuerwehr im Einsatz Wie sich herausstellte waren beide nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem wurde der Pkw offensichtlich widderrechtlich benutzt. Sie hatten diesen zuvor für die unerlaubte Spritztour aus der Garage eines Bekannten in Türkheim endwendet, der sich derzeit selbst im Urlaub befindet. Da beide angaben, abwechselnd gefahren zu sein und beide augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel standen, wurden Blutentnahmen angeordnet. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige wurde leicht verletzt. Da das Fahrzeug durch die Wucht des Aufpralls im Motorraum zunächst Feuer fing, wurden die Feuerwehren aus Amberg und Wiedergeltingen zur Unfallstelle hinzugezogen. Das Feuer konnte jedoch glücklicherweise bereits durch den Hausbewohner schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Das Wohnhaus blieb bewohnbar. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem silbernen Daimler B200 im Bereich Amberg machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter 08247 9680-0 zu melden. (mz)

Themen folgen