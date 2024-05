Aquaplaning bei Starkregen auf der A96 bei Türkheim

Zu schnell waren zwei Autofahrer auf der A96 unterwegs, als am Donnerstagnachmittag ein Gewitterregen bei Türkheim niederging. Wenig später krachte es an der gleichen Stelle nochmal. Der Grund war derselbe: nicht angepasste Geschwindigkeit.

Innerhalb von nur zwei Stunden ereigneten sich am Donnerstag auf der A96 bei Türkheim in Fahrtrichtung Lindau zwei Unfälle bei Aquaplaning an fast gleicher Stelle. Laut Polizei verlor gegen 16.30 Uhr ein 35-jähriger Mann bei Starkregen die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Gegen 18.15 Uhr ereignete sich fast an der gleichen Stelle ein weiterer Unfall, bei dem ein 44-jähriger Autofahrer auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet und gegen die rechte Schutzplanke prallte. Ihn brachte ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auch sein Fahrzeug war so stark beschädigt, dass es von einem Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die Feuerwehr Buchloe kümmerte sich um die Absicherung der Unfallstelle. Auch die Autobahnmeisterei Mindelheim war im Einsatz, da Wasser im Bereich des Mittelstreifens auf der Fahrbahn stand. Die Auffangbehälter für das Regenwasser waren vollgelaufen und mussten geleert werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 36.000 Euro. (mz)