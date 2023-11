Aufmerksame Schüler melden Unfallflucht bei der Polizei

Vier Türkheimer Schüler beobachten eine Unfallflucht und verständigen die Polizei. Jetzt werden weitere Zeugen gesucht.

Vier Schulkinder waren am frühen Mittwochmorgen auf dem Weg zu ihrer Schule, als sie in der Wörishofer Straße in Türkheim einen Unfall beobachteten. Ein am rechten Straßenrand geparktes Auto wurde von einem vorbei fahrenden Fahrzeug gestreift, wodurch der linke Außenspiegel abgefahren wurde. Die vier Schüler meldeten dann bei der Polizei, dass es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen schwarzen Transporter mit Mindelheimer Kennzeichen gehandelt habe. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Verkehrsunfall niemand. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)