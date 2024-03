Auto schleudert im Kreisverkehr in Türkheim und überschlägt sich

Zu schnell fuhr eine 23-jährige Autofahrerin in einen Kreisverkehr bei Türkheim ein. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Dem schnellen Eingreifen eines Ersthelfers hat es eine 23-jährige Autofahrerin zu verdanken, dass ihre leichten Verletzungen schnell behandelt werden konnten. Laut Polizei war die Frau am Mittwochvormittag auf der Staatsstraße 2015 von Ettringen kommend in Fahrtrichtung Bad Wörishofen unterwegs. An einem Kreisverkehr kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Dabei überschlug sich ihr Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegend auf der Fahrbahn liegen. Der Ersthelfer holte die Verletzte aus dem Fahrzeug, sie wurde dann in ein Klinikum eingeliefert. An dem Pkw der 23-Jährigen entstand Totalschaden. (mz)