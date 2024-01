Verlorene Metallstangen beschädigen mehrere Fahrzeuge auf der A96

Das hatte schlimmer ausgehen können: Ein unbekanntes Anhänger-Gespann hat am Montagabend auf der A96 in Richtung München vor Buchloe-West Metallstangen verloren. Vier Fahrzeuge wurden teils erheblich beschädigt.

Die Autobahnpolizei Memmingen sucht den Fahrer eines bislang unbekannten Pkw-Anhänger-Gespanns, von dem am Montag gegen 18 Uhr auf der A96 in Richtung München kurz vor der Anschlussstelle Buchloe-West eine größere Menge Metallgestänge vom Anhänger auf die Fahrbahn fielen. Vier nachfolgende Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhren über die Metallstangen. Betroffen war auch ein Sattelzug, dessen Luftschläuche der Bremsanlage so beschädigt wurden, dass die Bremse des Aufliegers blockierte. Um weiterfahren zu können, musste eine Reparatur vor Ort auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Buchloe-West erfolgen. Die anderen Geschädigten konnten die Autobahn dort verlassen, der Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 4000 Euro. Da noch keine konkreten Hinweise auf den Verursacher vorliegen, werden Zeugen, die das Gespann beschreiben können, gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-311 zu melden. Gegen den unbekannten Fahrer leiteten die Beamten strafrechtliche Ermittlungen wegen Verdacht des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (mz)