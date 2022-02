Türkheim

Dafür gibt Türkheim heuer viel Geld aus

Rund 3,5 Millionen Euro werden in den Bau des neuen Türkheimer Bauhofes in der Angerstraße im Industriegebiet investiert. Noch in diesem Jahr wird dort eine kleine Halle neu gebaut, die rund 250.000 Euro kosten wird.

Plus Die gut gefüllte Gemeindekasse macht es den Verantwortlichen im Türkheimer Rathaus leichter, die zahlreichen Projekte zu planen und zu finanzieren.

Von Alf Geiger

Mitten in der Coronakrise freut sich die Marktgemeinde Türkheim über unerwartet kräftig sprudelnde Steuereinnahmen: Gut eine Million Euro mehr kam im Vorjahr in die Kasse der Marktgemeinde, freute sich zuletzt der Gemeinderat. Mehr Einnahmen bedeuten auch mehr Rücklagen und mehr Gestaltungsmöglichkeiten in der Zukunft: Statt wie geplant die Rücklagen anknabbern zu müssen, konnte das Festgeldkonto der Gemeinde um 600.000 Euro gefüttert werden. Jetzt hat Türkheim rund drei Millionen Euro auf der hohen Kante und braucht sich um die Finanzierung seiner zahlreichen Projekte keine allzu großen Sorgen zu machen.

