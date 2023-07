Türkheim

06:00 Uhr

Dauerlösung für das Dauerthema Dauerparker in Türkheim

Ab August soll auch in der Türkheimer Ortsmitte die Höchstparkdauer begrenz werden. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen.

Plus Ab August darf in der Ortsmitte nicht mehr uneingeschränkt geparkt werden, um die wenigen Parkplätze für Kurzparker und Kunden in den Türkheimer Geschäften freizuhalten.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Seit Jahren plagt sich der Türkheimer Gemeinderat mit einer Entscheidung herum, wie mit den Dauerparkern im Ortskern umgegangen werden soll. Vor allem die Geschäftsleute in der Maximilian-Phillipp-Straße nach dem Torbogen und in Teilen der Augsburger Straße fordern immer wieder eine dauerhafte Lösung, damit Kurzparker, Kunden oder Patienten schneller einen nahegelegenen Parkplatz finden. Zuletzt hatte sich der Gemeinderat vor fünf Jahren mit dem Dauerthema Dauerparker beschäftigt, damals aber gegen eine Beschränkung der Parkdauer entschieden. Das hat sich nun geändert. Wer sich nicht dran hält, bekommt ein Knöllchen – kontrolliert wird das von der Kommunalen Verkehrsüberwachung, die zurzeit 15 Stunden pro Monat in Türkheim im Einsatz ist. Ob das ausreicht, wird vom Türkheimer Ordnungsamt derzeit geprüft.

Auch die Mitarbeiter des Türkheimer Rathauses müssen dann wenige Gehminuten in Kauf nehmen

Die Frage in der jüngsten Gemeinderatssitzung war daher auch nicht mehr, ob es eine Parkzeitbeschränkung geben soll, sondern lediglich wo man künftig höchstens noch drei Stunden am Stück sein Auto im Türkheimer Ortskern abstellen kann. Der Rathausplatz wird aber nicht zeitlich beschränkt. Dem Gemeinderat hatte ein anderer Vorschlag vorgelegen, doch das Gremium entschied sich dann doch gegen eine Sonderbehandlung der Mitarbeiter in Rathaus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen