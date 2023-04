Türkheim

06:30 Uhr

Fahrradtunnel, Eisstadion und Co.: So teuer werden die Türkheimer Projekte

Plus Noch sprudeln in Türkheim die Steuereinnahmen, aber die Investitionen werden immer teurer. So steht es um die aktuellen Projekte in der Marktgemeinde.

Noch habe die Türkheimer Verwaltung keinen Grund zum Jammern, so die Meinung von Kämmerer Claus-Dieter Hiemer bei der jüngsten Sitzung des Marktrates. Die Einnahmen seien im Rahmen der Planung, dennoch kündigten sich Wolken am Finanzhimmel an: Die Projekte in der Planung würden alle teurer, als erwartet, was mittelfristig den Finanzrahmen der Gemeinde tangieren werde. Und Hiemer hatte gleich auch einige Beispiele mitgebracht. Und auch Privatleute seien betroffen, sechs Häuslebauer hätten ihre Grundstücke an den Markt zurückgegeben.

Für den Bau des Fahrradtunnels muss die Straße zwischen Türkheim und Bad Wörishofen gesperrt

Bereits in der vergangenen Marktratssitzung hatte sich der Rat mit der Verlängerung des Radweges vom Zollhaus in Richtung Skyline Park beschäftigt. Dieser endet bekanntlich am Zollhaus. Er soll nun südlich der A96 ab Unterführung Irsingen der Autobahn in Richtung Gewerbegebiet Unterfeld geführt werden. Dafür soll ein bestehender landwirtschaftlicher Weg ausgebaut werden, der allerdings in Höhe Neubau Schragl an der Staatsstraße 2025 enden wird. Die Staatsstraße wird dann durch einen Tunnel unterquert, dann verläuft der neue Radweg vom Autohof nördlich der Staatsstraße Richtung Spedition Finsterwald.

