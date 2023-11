Polizei muss zu zwei Unfällen nach Türkheim ausrücken

Erst krachte es am Samstagvormittag in Türkheim, dann kurz darauf gegen Mittag. Die gute Nachricht: Alle Unfallbeteiligten kamen mit dem Schock davon.

Zu zwei Unfällen kurz hintereinander musste die Polizei am Samstag nach Türkheim ausrücken. Am Vormittag übersah in der Badstraße ein 29-jähriger Autofahrer laut Polizei eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 57-jährige Autofahrerin. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen: Beide Unfallbeteiligten kamen mit dem Schock davon. Der Gesamtschaden an den Autos beträgt rund 10.000 Euro, das Auto der Frau musste abgeschleppt werden.

Am Samstagmittag krachte es dann auf Höhe eines Verbrauchermarkts: Laut Polizei übersah ein 64-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus dem Grundstück des Marktes einen von links kommenden 71-jährigen Autofahrer. Beide Männer blieben bei dem Unfall unverletzt, an den Autos entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. (mz)