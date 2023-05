Schulbus stößt bei Türkheim mit einem Auto zusammen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Schulbus in der Nähe des Türkheimer Bahnhofs wurde eine Frau verletzt. Die Busfahrerin hatte das Auto wohl übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Türkheim wurde am Dienstagnachmittag eine Frau verletzt. Der Wagen der 21-Jährigen war zuvor mit einem Schulbus zusammengestoßen.

Nach Angaben der Polizei hatte die 62-jährige Fahrerin des Kleinbusses an der Einmündung der MN10 in die Staatsstraße 2015 zwischen Türkheim und Bad Wörishofen das Auto übersehen. Bei dem Zusammenstoß habe die 21-Jährige leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Einmündung in die Staatsstraße zwischen Türkheim und Bad Wörishofen war gesperrt

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Kleinbusses sowie die fünf im Bus befindlichen Schulkinder blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Feuerwehr Türkheim, die mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Die viel befahrene Kreuzung war für etwa eine Stunde gesperrt. (mz)

