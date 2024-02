Unfall am A96-Kreisverkehr bei Türkheim bremst den Berufsverkehr

Für viele Verkehrsteilnehmer bei Türkheim wurde der Donnerstagnachmittag zur Geduldsprobe: Ein Unfall am A96-Kreisverkehr löste erhebliche Behinderungen aus.

Mehrere leicht verletzten Personen, 20.000 Euro Sachschaden - und viele genervte Autofahrer, die im Berufsverkehr feststeckten: Das ist die Bilanz der Polizei nach einem Unfall am A96-Kreisverkehr bei der Anschlussstelle Türkheim/Bad Wörishofen am Donnerstagnachmittag. Laut Polizei bremste ein Lkw-Fahrer, dadurch rutschte sein Auflieger auf die Gegenspur und traf einen Pkw. Die Autoinsassen wurden leicht verletzt, der Pkw war zudem nicht mehr fahrbereit. Da der Lkw-Fahrer unverzüglich anhielt und sein Fahrzeug stehen ließ, kam es zu Stauungen in alle Richtungen. In der Folge kam es 30 Meter vor der Unfallstelle zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen einem weiteren Lkw und einem Pkw. Hier verletzte sich niemand. Bei beiden Verkehrsunfällen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. (mz)