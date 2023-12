Bilder des Jahres: Diese zwölf Bildergalerien haben Ihnen am besten gefallen

Auch in diesem Jahr waren unserer Fotografinnen und Fotografen wieder für uns im Einsatz. Die schönsten Bilder des Jahres haben wir in diesem Artikel gesammelt.

Während das Jahr so zu Ende geht, schauen wir zurück auf die schönsten Feste, Veranstaltungen und Ereignisse des Jahres. Und wie könnte das besser gehen als mit Bildern. Darum kommen hier die zwölf Bildergalerien, die Ihnen im vergangenen Jahr am besten gefallen haben. Viel Spaß!

Platz 12: Der Ettringer Nachtumzug

Endlich wieder Feiern wie früher! Nach der Corona-Pause haben die Närrinnen und Narren sehnsüchtig auf die Faschingszeit hingefiebert. Und Sie offenbar auch. Darum startet unser Ranking standesgemäß mit dem Ettringer Nachtumzug.

54 Bilder So feierten die Ettringer nach zwei Jahren ihren Nachtumzug Foto: Benedikt Dahlmann

Platz 11: Das Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen

Ein weiterer Grund zu Feiern war das Soundfeld-Festival in Bad Wörishofen. Bei Rock und Pop tanzte, lachte und sang das Unterallgäu. Und das Beste: Der Erlös kam sozialen Projekten in Guatemala zu Gute.

52 Bilder Rock und Pop in Wörishofen: Hier sind die Bilder vom Soundfeld-Festival Foto: Kathrin Elsner

Platz 10: Der Festumzug des Frundsbergfestes

Fast schon eine kleine Überraschung, dass der Festumzug des Frundsbergfestes bei Ihnen "nur" auf dem zehnten Platz landet. Aber das soll die Farbenpracht bei schönstem Wetter gar nicht schmälern. Und natürlich werden das nicht die letzten Bilder vom Frundsbergfest in dieser Liste gewesen sein.

166 Bilder Der prächtige Festumzug beim Frundsbergfest 2023 Foto: Marcus Barnstorf, Andy Zündt, Sabine Adelwarth

Platz 9: Das Mondlicht Open-Air

Zwischendurch stand das Mondlicht Open-Air auf der Kippe. Gut, dass es am Ende doch stattgefunden hat. In schönster Atmosphäre auf der Schwabenwiese gab es wieder tolle Musik und viele glückliche Gesichter.

123 Bilder So schön war das Mondlicht-Open-Air 2023 in Mindelheim Foto: Sabine Adelwarth

Platz 8: Der Freitagabend des Frundsbergfestes

Fast wie eine Ewigkeit hat es sich angefühlt, bis das Frundsbergfest endlich wieder eröffnet wurde. Als es dann so weit war, war die Freude riesig, wie auch die Bilder in unserer Bildergalerie zeigen.

188 Bilder So schön war der Freitagabend auf dem Frundsbergfest Foto: Sabine Adelwarth

Platz 7: Der Festumzug beim Bezirksmusikfest in Dirlewang

Gutes Wetter, glückliche Menschen und jede Menge Tradition: Der Festumzug beim Bezirksmusikfest hatte alles zu bieten, was das Unterallgäuer Herz erfreut. Ein gelungener Abschluss für ein tolles Fest.

153 Bilder Prächtiges Finale: Die Bilder vom Festumzug beim Bezirksmusikfest in Dirlewang Foto: Sabine Adelwarth

Platz 6: Der Weltrekord von Bad Wörishofen

Bad Wörishofen steht im Guiness-Buch der Rekorde! Gut, der Titel „Größter Hydrotherapievortrag der Welt mit anschließendem Wassertreten" ist etwas sperrig, trotzdem war der Weltrekordversuch ein Spektakel.

68 Bilder Die Bilder: So hat sich Bad Wörishofen den Weltrekord geholt Foto: Maria Schmid

Platz 5: Der Faschingsumzug in Zaisertshofen

In den Top 5 unseres Rankings ist die Favoritenrolle unter Ihren Lieblingsveranstaltungen klar verteilt: Fasching. Los gehen die Umzugsfestspiele mit den Bildern aus Zaisertshofen.

98 Bilder So bunt war der große Faschingsumzug in Zaisertshofen Foto: Franz Issing

Platz 4: Der Faschingsumzug in Mindelheim

Auch in Mindelheim hat der Faschingsumzug für viele strahlende Gesichter gesorgt. Übrigens gibt davon auch immer noch unser Video. Für alle, die den Höhepunkt der Saison gar nicht mehr erwarten können.

141 Bilder So bunt war der große Faschingsumzug in Mindelheim Foto: Franz Issing

Platz 3: Der Bauernmarkt beim Frundsbergfest

Ihre Lieblingsveranstaltung beim Frundsbergfest: Der historische Bauernmarkt. Tausende sahen den Landleuten beim Einzug zu und schlenderten danach an den Ständen vorbei. In unserer Bildergalerie gibt es die schönsten Bilder noch einmal zu sehen.

171 Bilder Wie aus dem Bilderbuch: Der Bauernmarkt beim Frundsbergfest in Mindelheim Foto: Sabine Adelwarth

Platz 2: Der Faschingsumzug in Kirchheim

Ihr König unter den Faschingsumzügen: Der Umzug der Kirchheimer Schlossfunken. Tausende Male haben Sie sich das bunte Treiben angeschaut. Ein verdienter zweiter Platz in unserem Ranking.

165 Bilder So bunt war der Faschingsumzug in Kirchheim Foto: Sabine Adelwarth

Platz 1: Die schönsten Brautpaare des Unterallgäus

Der erste Platz unserer Top 12 geht an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Denn Sie haben uns Ihre Brautpaarfotos zugeschickt und das schönste unter ihnen ausgewählt. Hier geht es zum Endergebnis. Und in unserer Bildergalerie schauen wir uns nochmal gemeinsam die schönsten Bilder vom schönsten Tag des Lebens an. Auf dass die Liebe ewig hält.