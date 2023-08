Blitz-Ranking: Viele Blitze im Allgäu - nur im Unterallgäu nicht

Plus Kempten ist 2022 Blitzhauptstadt gewesen, auch die Allgäuer Kreise sind im Blitz-Ranking weit vorne - bis aufs Unterallgäu. Das hat Gründe.

2,45 Einschläge pro Quadratkilometer: Mit dieser Blitzdichte ist Kempten im Jahr 2022 die "Blitzhauptstadt" in Deutschland geworden. Sie hatte die bundesweit höchste Blitzdichte aller Landkreise und kreisfreier Städte, wie der Blitz-Informationsdienst von Siemens mitteilte. Das Allgäu ist im Blitz-Ranking ebenfalls weit vorne vertreten - mit Ausnahme des Unterallgäus.

Gleich hinter Kempten folgt das Ostallgäu mit einer Dichte von 2,20 Einschlägen pro Quadratkilometer. Ebenfalls unter den ersten Plätzen sind Garmisch-Partenkirchen (1,97), Lindau (1,78), Weilheim-Schongau (1,78), der Bodenseekreis (1,73), die Stadt Kaufbeuren (1,62) und das Oberallgäu (1,58) zu finden. Auch die Kreise Ravensburg (1,41, Platz 24), Landsberg (1,29, Platz 35) und Biberach (1,13, Platz 49) sind in der Liste der 402 Kreise und Städte noch relativ weit vorn. Memmingen belegt mit einer Blitzdichte von genau 1,00 übrigens Platz 66.