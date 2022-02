Die Inzidenz im Unterallgäu steigt, die Impfbereitschaft sinkt

Der Bad Wörishofer Mediziner Dr. Heinz Leuchtgens will die Impfkampagne wieder ins Rollen bringen. Im Ärztezentrum Bad Wörishofen bietet er jetzt einen Sonderimpftag für Fünf- bis Elfjährige an. Auch der Landkreis Unterallgäu will die Impfbereitschaft wieder fördern, mit Besuchsdiensten.

Foto: Bernd Feil