Hecken und Gartenlaube brennen in einer ansonsten "ruhigen Silvesternacht"

Unsachgemäß gezündete Feuerwerkskörper sorgen für mehrere Brände, die von den Feuerwehren gelöscht werden mussten.

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West meldet im Polizeibericht eine insgesamt ruhige Silvesternacht und auch aus Mindelheim wurden bis zum Neujahrstag keine weiteren Vorfälle gemeldet. Die Polizei Bad Wörishofen war bei mehreren kleinen Brandeinsätzen, die durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern verursacht wurden und auch die Feuerwehren auf den Plan riefen. In Bad Wörishofen wurden mehrere Mülltonnen sowie eine Hecke in Brand gesetzt. In Türkheim und Irsingen gerieten ebenfalls Hecken in Brand und in Zaisertshofen brannte eine unbewohnte Gartenlaube komplett nieder. Der Gesamtschaden in allen Fällen liegt laut Polizei insgesamt im unteren fünfstelligen Bereich. (mz)