Unterallgäu

25.01.2024

Kartei der Not hilft nach Hochhausbrand – und in vielen weiteren Fällen

Nach dem Feuer im Hochhaus in der Mindelheimer Rosenstraße hat die Kartei der Not 34.000 Euro Soforthilfe ausgezahlt.

Plus Die Kartei der Not hilft Menschen aus der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. Im Raum Mindelheim hat sie im vergangenen Jahr 45.000 Euro ausbezahlt.

Das Leben kann sich von einem Moment auf den anderen um 180 Grad drehen – das haben die 67 Bewohnerinnen und Bewohner des Mindelheimer Hochhauses nach dem Brand im Dezember am eigenen Leib erfahren müssen. Ihnen allen hat die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, ganz aktuell Unterstützung angeboten. Zwölf Haushalte erhielten im vergangenen und aktuellen Jahr bislang je zwischen 2000 und 5000 Euro Soforthilfe, insgesamt 48.000 Euro wurden ausbezahlt – auch an Menschen, die alles in ihrer Wohnung verloren hatten.

Insgesamt 263-mal hat die Kartei der Not im vergangenen Jahr im Verbreitungsgebiet der Mindelheimer Zeitung geholfen: 45.000 Euro wurden 2023 ausbezahlt und helfen den unterschiedlichsten Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, wie die folgenden Beispiele zeigen.

