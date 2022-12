Wertachtal

vor 17 Min.

Wo es im Wertachtal böllert – und wo nicht

Plus Mindelheim hat an Silvester laute Böller verboten, Bad Wörishofen hat kurzfristig anders entschieden. Wie sieht es in den Gemeinden im Wertachtal mit der Knallerei aus?

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

In Mindelheim soll es – wenn es nach dem Willen des dortigen Stadtrates geht – in aller Ruhe ins neue Jahr gehen: Die Kreisstadt hat jüngst beschlossen, dass an Silvester im gesamten Stadtgebiet einschließlich aller Ortsteile „pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 mit ausschließlicher Knallwirkung“ am 31. Dezember und 1. Januar nicht mehr abgebrannt werden dürfen. F2 sind Kleinfeuerwerke. Weiter erlaubt sind Feuerwerkskörper, die kaum Lärm machen. Sie dürfen aber nicht auf der Mindelburg und innerhalb des Altstadtrings gezündet werden.

