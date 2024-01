Mahnwache an der A96: Bauern setzen ein deutliches Zeichen

Mit rund 50 Traktoren setzen die Bauern auf einem Feldweg am Rand der A96 ein deutliches Zeichen. Viele Lkw-Fahrer zeigen Sympathie.

Kaum zu übersehen waren die rund 50 Traktoren, die am Freitagnachmittag an der A96 zwischen Buchloe und Wiedergeltingen standen. Mit Blinklichtern und Plakaten parkten sie auf einem Feldweg parallel zur Autobahn, sodass ihre Botschaften gut gelesen werden konnten. "Stirbt der Bauer, stirbt das Land" war da zu lesen oder "Mir reicht's! Politik fährt das Land an die Wand". Zu Behinderungen kam es wegen der Kundgebung rund um Wiedergeltingen ebenso wenig wie auf der Autobahn.

Deutliche Botschaften hatten die Bauern mit nach Wiedergeltingen gebracht. Foto: Ulf Lippmann

Lastwagenfahrer auf der A96 reagieren mit Hupsignalen auf die Botschaft der Bauern

Doch die Botschaft der Bauern wurde offenbar gehört. Immer wieder reagierten Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer, die auf der Autobahn die Kundgebung passierten, mit deutlichen Hupsignalen. Die Versammlung der Bauern war noch kurzfristig beim Landratsamt Unterallgäu angemeldet worden. Veranstalter war eine Privatperson aus dem Landkreis, hieß es aus dem Landratsamt. Auch in der kommenden Woche sind in Wiedergeltingen Versammlungen angemeldet.