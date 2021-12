Wiedergeltingen

vor 49 Min.

Mordprozess: Kinder versuchten, den sterbenden Vater zu retten

Nach einer Bluttat in Wiedergeltingen suchte die Polizei mit einem Großaufgebot nach der Tatwaffe, einem Messer. Zuvor war in einer Gaststätte ein Mensch an Stichverletzungen gestorben.

Plus Nahe Angehörige schildern vor dem Landgericht Memmingen Details der Nacht, in der ein Mann aus Bad Wörishofen in Wiedergeltingen mit Messerstichen umgebracht wurde.

Von Wilhelm Unfried

Nichts für schwache Nerven war der zweite Verhandlungstag im Mordprozess vor dem Landgericht Memmingen. Wie berichtet, wirft die Staatsanwaltschaft dem 52 Jahre alten Faik. B. vor, den Ex-Mann seiner zwischenzeitlichen Freundin aus Eifersucht in Wiedergeltingen erstochen zu haben. Das Opfer stammte aus Bad Wörishofen. Da es für die Tat keine Zeugen gibt, versucht sich die erste Strafkammer unter Vorsitz von Richter Christian Liebhart ein Bild von den Ereignisse der Mordnacht zu machen. Das Gericht erfuhr unter anderem, dass die Kinder noch versuchten, ihren sterbenden Vater zu retten – und dass eine Tochter des Opfers den Angeklagten des sexuellen Missbrauchs beschuldigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen