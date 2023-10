Von Auto angefahren: Radler fährt einfach weiter

Offenbar hart im Nehmen ist ein Mann, den eine Autofahrerin in Wiedergeltingen vom Fahrrad gefahren hat. Der Unbekannte steig wieder aufs Rad und fuhr davon.

Die Polizei Bad Wörishofen hofft auf Zeugenaussagen, um einen Unfall in Wiedergeltingen mit einem unbekannten Fahrradfahrer aufklären zu können. Laut Polizei übersah eine Autofahrerin am Mittwochnachmittag einen Fahrradfahrer, als sie in der Friedhofstraße in Wiedergeltingen abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Mann mittleren Alters von seinem Fahrrad. Anschließend stieg er wieder auf sein Rad und fuhr davon. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Angaben zur Person des Fahrradfahrers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 in Verbindung zu setzen. (mz)