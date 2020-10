vor 36 Min.

Antiker Held im Audi 80: Die Junge Ulmer Bühne verfilmt die Odysseus-Sage

Plus Die Junge Ulmer Bühne verfilmt die Geschichte des antiken Sagenhelds Odysseus. Modern, clever und eigensinnig - ein Roadmovie, das digital erscheinen soll.

Das Auge weiß nicht, wohin es zuerst schauen soll. In dieser Halle steht derart viel, dass das Chaos ausgebrochen scheint. Doch Sina Baajour, Benjamin Retetzki, Jan-Henrik Kroll und Leonie Hassfeld wissen offenbar genau, wohin sie greifen müssen, zwischen einem Berg ineinander gestapelter Bürostühle, zwischen Baumstumpf und Fensterrahmen, Perücken, Lammfellen und Kuscheltier-Schweinchen. Hier – im Lager der Jungen Ulmer Bühne in Leipheim und auf dem Platz vor der Halle – entsteht im Oktober und Anfang November der JUB-Theaterfilm „Odysseus“, der ab 14. November im JUB-Theaterstream online für Schulklassen und Interessierte zu sehen sein wird.

In Leipheim filmt die Junge Ulmer Bühne die Odysseus-Sage

Ein Meer gibt es in Leipheim nicht, auf dem Odysseus unterwegs sein könnte. Ein Schiff auch nicht, und Troja liegt ziemlich fern in Kleinasien. Also muss Odysseus die zehn Jahre seiner Irrfahrt, als ihm nach dem Sieg über Troja die Götter zürnen, im Leipheimer Industriegebiet anders bewältigen: Regisseurin Sina Baajour lässt Odysseus in einem abgewrackten Audi 80, der in der Realität keinen Motor mehr hat, seine Abenteuerreise bestehen. Die zehn Jahre Irrfahrt abseits asphaltierter Straßen würde man dem Fahrzeug jederzeit abnehmen – es hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Im Roadmovie ist es nicht das weite Meer, sondern die unwirtliche Wüste, wo der egozentrische Held Odysseus einen seiner Begleiter nach dem anderen opfert und schließlich völlig allein ist, ehe er das bequeme Leben in Calypsos Oase aufgibt und sich aufmacht, um Wiedergutmachung zu versuchen.

Obwohl der Odysseus-Stoff für den 70-Minuten-Film (geeignet für Schüler ab 10 Jahren) natürlich gekürzt werden muss – Sina Baajour legt Wert darauf, nah an den Ereignissen der Mythologie zu bleiben, so wie sie Auguste Lechner 2008 in ihrer Aufbereitung des Stoffes für Schüler erzählte. „Für uns ist es eine total spannende, neue Situation, Theater und Film zu verbinden“, berichtet Baajour. Die Regisseurin bewegt sich dabei auf jenem Grat, dass die griechische Mythologie den Menschen ihr Schicksal unausweichlich vorgibt und Odysseus dadurch quasi schuldlos ist an dem, was er verursacht – und am Umstand, dass Odysseus bereit ist, seinem Ehrgeiz und seiner Neugierde Gefährten zu opfern, was der Beobachter der Gegenwart als unmoralisch empfindet. Elpenor jedenfalls, Odysseus´ Begleiter und Freund, wird es zu viel, zuzuschauen, wie Odysseus die Gefährten einen nach dem anderen in Gefahr bringt und von den Seeungeheuern Skylla und Charybdis oder vom Riesen Polyphem fressen lässt, weil sein Helden-Ego stärker ist als sein Empfinden für die Freunde.

Die JUB will ihren Odysseus-Film digital veröffentlichen

Eng wird es zugehen beim Dreh in der Halle. „Recht viel mehr als 30 Quadratmeter freie Fläche bleiben uns nicht zum Drehen und für die Kameras“, ahnt Sina Baajour. In der Halle entsteht nämlich gerade auf einem hohen Bett aus Teppichen und Fellen das Lager der Calypso, das Odysseus als wahren Wellnesstempel erlebt und wo er sich von der Meernymphe massieren lässt, als „Ort des Versprechens nach dem Paradiese“. Dort wird hinter braunem, weichem Vorhangmaterial die Höhle des einäugigen, Menschen fressenden Riesen Polyphem gebaut, dort existiert bereits – in kitschigem Rosa – der Bereich, in dem die Zauberin Circe mit Süßigkeiten lockt und Männer in rosafarbene Schweinchen verwandelt. Szenen, die nicht von Schauspielern dargestellt werden (wie das Vorspiel der Schlacht um Troja), werden mit Playmobilmännchen gefilmt. Und immer wieder ist da der DJ Hermes aus dem Autoradio, der das von ihm beobachtete Geschehen für den Hörer kommentiert.

Dass der von Gott und der Welt verlassene Odysseus am Ende Vergebung finden wird (allerdings nicht ohne eigenes Zutun und Bemühen, ohne die Bereitschaft, sein Leben einzusetzen), steht für die Regisseurin Sina Baajour außer Frage. Denn Elpinor lebt. An welcher Stelle der griechischen Mythologie genau ihr Film enden wird, das aber ist noch nicht ganz sicher. Wird Ithaka bereits als Ziel, als ferne Sehnsucht des Heimwehs des Sagenhelden, am Horizont zu sehen sein? (köd)

