vor 4 Min.

Aufregung in der Neu-Ulmer Blumenstraße

Warum Feuerwehr und Polizei am Montagmittag in der Innenstadt Präsenz zeigten.

Viel Lärm um nichts in der Neu-Ulmer Blumenstraße: Ein defekter Rauchmelder sorgte für Aufregung in einem Wohnhaus. Wie die Polizeidirektion in Kempten auf Nachfrage mitteilte, löste ein Rauchmelder fälschlicherweise Alarm aus. Die Feuerwehr Neu-Ulm rückte mit zwei Löschfahrzeugen an und konnte um kurz vor 13.30 Uhr jedoch wieder abrücken. (heo)

Themen folgen