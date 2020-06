vor 16 Min.

Baden-Württemberg erlaubt mehr Kunden pro Laden

Plus Ein Gerichtsurteil war Auslöser der Entscheidung. Welche Corona-Regeln jetzt für den Einzelhandel in Baden-Württemberg gelten.

Von Sebastian Mayr

Am Montag hatte ein Gerichtsurteil die baden-württembergischen Corona-Regeln für den Einzelhandel vorläufig außer Kraft gesetzt. Nun hat das baden-württembergische Wirtschaftsministerium die geltende Corona-Verordnung angepasst. Jetzt ist in Geschäften pro zehn Quadratmeter Ladenfläche eine Person erlaubt. Zuvor galt eine Richtgröße von 20 Quadratmetern pro Person.

Ulm: Geschäfte dürfen mehr Kunden gleichzeitig einlassen

Durch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) in Mannheim war die bisherige Richtgröße zur Flächenbegrenzung der Einzelhandels-Verordnung vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt worden. Der VGH hatte bemängelt, dass die Richtgröße nicht dem Gebot der Bestimmtheit von Normen entspreche – die Unternehmer müssten genau wissen, welche Regelungen gelten. Die Änderung der Corona-Verordnung Einzelhandel trage dieser Entscheidung Rechnung, heißt es in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums. Die vorige Richtgröße von 20 Quadratmetern wurde durch eine bestimmte und verbindliche Mindestfläche von zehn Quadratmetern ersetzt.

Man überprüfe fortlaufend, inwieweit die Vorgaben in der Hygieneverordnung vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsverlaufs gelockert werden können. Die Gerichtsentscheidung habe man zum Anlass genommen, ohnehin angemessene Änderungen vorzunehmen, teilten Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Gesundheitsminister Manne Lucha am Dienstag in Stuttgart mit. Hoffmeister-Kraut sprach von einer wichtigen Erleichterung für die stark betroffenen Einzelhandelsunternehmen. Lucha sagte, die gesunkenen Infektionszahlen in Baden-Württemberg machten weitere Lockerungen möglich. Abstands- und Hygieneregeln müssen aber weiterhin eingehalten werden.

