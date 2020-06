vor 52 Min.

Mannheimer Gericht kippt Höchstzahl von Kunden in Läden

Die Unterschiede bei den Corona-Regeln in Ulm und Neu-Ulm werden wieder größer: In Baden-Württemberg gelten vorläufig keine Zutrittsbegrenzungen in Geschäften mehr.

Die Unterschiede bei den Corona-Regeln in Ulm und Neu-Ulm werden wieder größer: Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat die coronabedingte Zutrittsbegrenzung im Einzelhandel des Bundeslandes für unwirksam erklärt. Die Richtgröße von 20 Quadratmetern Verkaufsfläche je Person im Laden ist damit vorläufig außer Vollzug gesetzt. Dies teilte der VGH am Montag in Mannheim mit. Er gab einem Eilantrag des Kaffeerösters Tchibo gegen die entsprechende Bestimmung in der Corona-Verordnung statt. Tchibo unterhält in Ulm zwei Filialen: in der Platzgasse und in der Deutschhausgasse. Zudem betreibt das Unternehmen Verkaufsstände in Ulmer und Neu-Ulmer Supermärkten.

Ulm/Neu-Ulm: Unterschiedliche Corona-Regeln im Handel

Die baden-württembergische Landesregierung hatte argumentiert, dass die Richtgröße keine fest verbindliche Vorgabe zur Beschränkung der Kundenzahl sei, sondern lediglich ein Orientierungswert. Die Richter sahen darin einen Verstoß gegen das Gebot der Bestimmtheit von Normen: Rechtsvorschriften müssten so gefasst sein, dass die Betroffenen die Rechtslage konkret erkennen und ihr Verhalten danach ausrichten können.

Tchibo hatte geltend gemacht, die Einhaltung der Richtgröße führe zu erheblichen Umsatzeinbußen. Auch CDU und FDP im baden-württembergischen Landtag, das Wirtschaftsministerium und der Handelsverband hatten sich vergangene Woche dafür stark gemacht, die Einschränkungen im Einzelhandel zu lockern. (dpa/mase)

