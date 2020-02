Bei Theresa Stetter dreht sich alles um Landwirtschaft

Plus Die 22-Jährige aus Pfaffenhofen ist Bäuerin aus Leidenschaft. Seit knapp einem Jahr ist sie zudem Bezirksvorsitzende der Bayerischen Jungbauernschaft im Kreis Neu-Ulm.

Landwirtin ist ihr Traumberuf – das wusste Theresa Stetter aus Pfaffenhofen schon sehr früh. „Wir haben selbst einen Hof zu Hause. Dort bin ich aufgewachsen. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen“, sagt die 22-Jährige. Seit einem Jahr ist sie Bezirksvorsitzende der Bayerischen Jungbauernschaft im Kreis Neu-Ulm. Trotz ihrer ausgeprägten Leidenschaft für die Landwirtschaft kam sie eher zufällig zu diesem Posten.

Die Weichen dafür hat sie derweil schon früh gestellt. Bereits in der achten Klasse legt sich Stetter fest: Eine Ausbildung zur Agronomin, wie es in der Fachsprache heißt, soll es sein. Nach einem Bachelorstudium der Landwirtschaft macht sie aktuell eine Weiterbildung zur Fachagrarwirtin. Neben der Arbeit auf dem Hof zu Hause in Pfaffenhofen pendelt die 22-Jährige regelmäßig zur Fachschule nach Augsburg. Viel Freizeit bleibt da nicht, sagt sie. Dennoch komme für sie nichts anderes infrage: „Mir gefällt das Familienleben auf dem Hof, die Selbstständigkeit und die Arbeit mit den Tieren. Jeder Tag ist anders und abends sehe ich, was ich tagsüber gemacht habe.“

Sie will den Familienhof übernehmen

Ihr Ziel ist demnach klar: Den Familienhof will sie später einmal übernehmen. Nicht ganz so klar sind ihre Ambitionen bei der Bayerischen Jungbauernschaft. Dort ist Stetter seit Februar vergangenen Jahres Bezirksvorsitzende im Kreis Neu-Ulm. „Da bin ich eher zufällig reingerutscht“, sagt Stetter. Die ehemalige Vorsitzende sei damals auf sie zugekommen und habe sie zu einer Versammlung der Jungbauern mitgenommen. „Später wurde ich dann selbst als Kandidatin vorgeschlagen und letztlich auch gewählt“, erinnert sich die Pfaffenhoferin. Seitdem trifft sie sich etwa ein Mal im Monat mit den anderen Jungbauern aus der Region. Gemeinsam diskutieren sie über aktuelle Themen, organisieren Veranstaltungen und treffen sich mit Politikern. „ Neu-Ulm ist aktuell aber noch ein Problemfall, sozusagen ein schwarzes Loch auf unserer Karte“, gesteht Stetter „Aber das wollen wir ändern.“ Dem jungen Landteam wieder Leben einzuhauchen sei ihr größtes Ziel in ihrer Amtszeit.

Die dauert drei Jahre. Ob Stetter auch danach weiter macht, könne sie heute noch nicht sagen: „Das möchte ich mir noch offenlassen.“ Aber nach einem Jahr könne sie zumindest eines sagen: „Es funktioniert gut. Wir haben ein tolles Team, wir sind zusammengewachsen und es macht Spaß. Ich denke, wir haben bisher einen guten Eindruck hinterlassen.“

