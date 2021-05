Unfall in Berghülen: Kind auf Tretroller von Auto erfasst

In Berghülen ist ein Junge auf einem Cityroller von einem Auto erfasst worden. Der Unfallhergang weckt böse Erinnerungen.

Ein Sechsjähriger hat sich bei einem Unfall am Mittwoch in Berghülen leichte Verletzungen zugezogen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.15 Uhr war demnach ein 55-jähriger Autofahrer im Wacholderweg in Richtung Weidenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Friedensstraße wollte ein Sechsjähriger die Straße überqueren. Das Kind war mit einem Cityroller unterwegs und hatte nicht auf das Auto geachtet.

Der Pkw prallte gegen Jungen, der dabei leicht verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Mercedes schätzt die Polizei auf ungefähr 1000 Euro.





Der Hergang des Unfalls jetzt weckt zum Teil böse Erinnerungen an einen tragischen Unfall Anfang April in Vöhringen. Hier hatte ein Siebenjähriger einen Zebrastreifen in Vöhringen überquert und wurde von einem Auto erfasst. Der Junge starb. (AZ)

