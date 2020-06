vor 22 Min.

Besonderer Briefwechsel

Schüler des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm haben Jugendliche mit geistiger und mehrfacher Behinderung mit bunter Post überrascht

Schüler des Lessing-Gymnasiums Neu-Ulm haben Schüler des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums (SBBZ) St. Christoph in Zußdorf (Kreis Ravensburg) mit vielen bunten Briefen überrascht und damit große Freude ausgelöst.

Außergewöhnliche Situationen wie die Corona-Zeit fördern ungewöhnliche Ideen. Raphael Steber, theologischer Referent der Theresia-Hecht-Stiftung (THS) in Regglisweiler, Margit Goblirsch, Religionslehrerin, und ihre Kolleginnen Sandra Ferrone und Juliane Rathgeber vom Lessing-Gymnasium Neu-Ulm haben in der lang anhaltenden Ausnahmezeit eine Aktion mit dem Titel „Kinder schreiben an Kinder/Jugendliche schreiben an Jugendliche“ entwickelt. Obwohl den Schülerinnen und Schülern, die sich beteiligen wollten, nichts als der Name ihres Briefkontaktes übermittelt worden war, entstanden sehr persönliche Briefe mit fröhlichen und nachdenklichen Inhalten. Die Empfänger der Post leben in Wohngruppen im Kinderheim St. Johann in Zußdorf, wo Kinder und Jugendliche mit geistiger und mehrfacher Behinderung betreut werden. Unterrichtet werden sie im SBBZ St. Christoph.

Nun sind die Lessing-Schüler gespannt, ob sie Antwortbriefe erhalten. Einige davon sind bereits angekommen, so zum Beispiel der Dankesbrief von Mayella, die so begeistert war, dass sie ihrer neuen Briefbekanntschaft Svea sofort zurückgeschrieben hat. Mayella hofft, dass „daraus eine Brieffreundschaft entsteht. Das wäre super“.

„Für unsere Schülerinnen und Schüler ist es wichtig, etwas zum Zusammenhalt beizutragen. Mit viel Freude und Engagement haben sie an der Briefeschreiben-Aktion teilgenommen“, so die Religionslehrerinnen. „Es ist wichtig, Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten, dass sie sich sozial engagieren können“, ergänzt Raphael Steber. (az)

