Circus Krone klagt gegen Wildtierverbot der Stadt Ulm

Die Stadt Ulm hat verboten, dass Wildtiere auf dem Festplatz auftreten dürfen. Dagegen klagte Circus Krone in erster Instanz – mit Erfolg. Das Rathaus wehrt sich.

Von Oliver Helmstädter

Die Stadt Ulm liefert sich eine Auseinandersetzung mit dem nach Eigenangaben größtem Zirkus der Welt: Im Zentrum steht das von der städtischen Ulmer Messegesellschaft per Aufsichtsrat beschlossene Auftrittsverbot von Wildtieren auf dem Ulmer Festplatz. Das Zirkusunternehmen hat beim Verwaltungsgericht Sigmaringen Mitte September in einem Eilverfahren einen Beschluss erwirkt, wonach die Stadt Ulm verpflichtet ist, dem Zirkus die Friedrichsau für sein Gastspiel mit Wildtieren zur Verfügung zu stellen. Dagegen wehrt sich nun die Stadtverwaltung.

Aus Tierschutzgründen keine Wildtiere auf dem Festplatz

Das Verwaltungsgericht ist der Auffassung, dass das von immer mehr Städten und Gemeinden verhängte Wildtierverbot den Zirkusbetrieben die Grundlage für ihre Berufsausübung entzieht. „Wir stellen aber die Spielregeln auf“, sagt Ulms Finanzbürgermeister Martin Bendel. Die Stadt Ulm wolle aus Tierschutzgründen keine Wildtiere auf dem Festplatz. Deswegen habe die Stadt Beschwerde in der nächsten Instanz, dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, eingelegt. Die Stadt sehe sich durch die Anordnung der ersten Instanz massiv in ihrer vom Grundgesetz garantierten kommunalen Gestaltungsfreiheit eingeschränkt.

Städte und Gemeinden stehe es aus Sicht von Bendel grundsätzlich frei darüber zu entscheiden, für welchen Zweck sie ihre freiwilligen Einrichtungen der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Bundesweit sind nach Lesart der Ulmer Stadtverwaltung die Gerichte in Sachen Wildtierverbote zu unterschiedlichen Entscheidungen gekommen. Das Verwaltungsgericht München und das Berlin Verwaltungsgericht hätten kommunale Wildtierverbote für zulässig erklärt, andere Verwaltungsgerichte sehen die Berufsfreiheit verletzt.

Ist Regelung über die Zurschaustellung von Wildtieren Aufgabe des Bundesgesetzgebers?

Dem widerspricht Circus-Krone-Tour-Planer Harald Ortlepp. In so gut wie allen Entscheidungen hätten sich die Gerichte gegen Wildtierverbote ausgesprochen. Die zwei von der Stadt Ulm aufgeführten Beispiele seien nicht dafür geeignet, eine unklare Rechtslage zu verdeutlichen: Im Fall München habe ein „Wald und Wiesen“-Zirkus, den es gar nicht mehr gebe, verloren. Und im Fall Berlin habe die Stadt einen Festplatz grundsätzlich als Veranstaltungsgelände entwidmet. Die Suche nach dem Aktenzeichen des Urteils zeigt tatsächlich: Anfang des Jahres änderte das Land einen Pachtvertrag dahingehend, dass die Fläche vor dem Berliner Olympiastadion grundsätzlich nur noch als Parkplatz genutzt werden darf. Weder der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg noch das Bundesverwaltungsgericht hätten bis dato in diesem rechtlich komplexen Thema eine für Städte und Gemeinden verbindliche Entscheidung gefällt. „Wir wollen Klarheit“, sagt Bendel. Scheinbar unversöhnlich stehen sich das Staatsziel des Tierschutzes und die freie Berufsausübung gegenüber. Der Tenor der Urteile pro Wildtiere: Eine Regelung über die Zurschaustellung von Wildtieren sei Aufgabe des Bundesgesetzgebers.

Circus Krone will im April 2020 nach Ulm

Der „Ulmer Weihnachtscircus“ tritt seit 2016 ohne Wildtiere auf. Wie Programmdirektor Matthias Bergstaedt auf Nachfrage sagt, habe der Zirkus einen langjährigen Pachtvertrag mit der Ulm-Messe unterzeichnet, der ausdrücklich den Verzicht auf Wildtiere vorsehe. Der „Ulmer Weihnachtscircus“ zeigte, dass es auch ohne Nashorn und Co funktionieren kann. Ausgerechnet die erste Spielzeit ohne Wildtiere sei eine der erfolgreichsten der Geschichte gewesen, wie Bergstaedt damals sagte. Ob er daran denke, bei entsprechendem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs wieder Wildtiere ins Programm zu holen, lässt er offen. Ein Gegner von Wildtieren im Zirkus ist er nicht: „Den Tieren geht es gut in den großen Häusern.“

Dem widerspricht Krone-Mann Ortlepp freilich nicht und verweist auf Einrichtungen wie luftgefederte Spezialfahrzeuge und verschiedene Studien von Verhaltensforschern, die belegt haben sollen, dass weder die Reise selbst noch der Ortswechsel die Tiere belaste. Vor Gericht werde es aber nur Paragrafen gehen: „Wir stehen auf dem Boden von Recht und Gesetz.“ Tierschutzorganisationen wie Peta oder Vier-Pfoten hingegen beschuldigen das Unternehmen seit Jahren der Tierquälerei. Das Spiel von Beweis und Gegenbeweis dauert gebetsmühlenartig an.

Um die Osterfeiertage will der Circus Krone im kommenden Jahr in Ulm auftreten. Das bis dato letzte Mal sei die Show 2016 in Ulm gewesen. Löwen sollen auf jedenfall in die Au kommen, wenn es nach Ortlepp geht. Bei den Elefanten ist es noch fraglich: Denn die zwei betagten Elefantenkühe Mala und Kenia seien derzeit in einem Altersruhesitz in Spanien. Zur Eingewöhnung der tierischen Zirkus-Rentner seien auch die drei anderen Krone-Elefanten dort. Ortlepp: „Daran sehen Sie mal, wie wichtig uns das Tierwohl ist.“

