Neu-Ulm

11:29 Uhr

Corona-Impfungen bei Hausarzt Kröner wirkungslos? "Wir sind psychisch am Ende"

Plus Tausende Corona-Impfungen von Christian Kröner könnten unwirksam sein. Das hat der Hausarzt aus Pfuhl, zu dem Menschen aus dem ganzen Land kamen, auf seiner Webseite bekanntgegeben. Wir haben mit ihm über die Panne gesprochen.

Von Michael Kroha

Menschen aus ganz Deutschland kamen nach Pfuhl, um sich in der Praxis von Hausarzt Dr. Christian Kröner impfen zu lassen. Der Allgemeinmediziner war bundesweit immer wieder in den Medien. Er prangerte offensiv Missstände in der laufenden Kampagne an und warf sogar der Ständigen Impfkommission (Stiko) vor, im Kampf gegen die Pandemie nicht schnell genug zu sein. Und jetzt? Jetzt muss der "Impfluencer", wie er sich selbst nennt, Tausende Impfungen zurückrufen. Sie könnten womöglich unwirksam sein. "Willkommen in der blanken Hölle", sagt Kröner im Gespräch mit unserer Redaktion.

