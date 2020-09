vor 20 Min.

Den Bundestag im Blick

Die Freien Demokraten stellen ihren Kandidaten für den Neu-Ulmer Wahlkreis auf

Von Andreas Brücken

Auch wenn die Bundestagswahl noch weit mehr als ein Jahr in der Zukunft liegt, wirft das Ereignis jetzt schon seine Schatten voraus. Jüngst stellten die Freien Demokraten ( FDP) ihren Bundestagskandidaten für den Wahlkreis auf. Gleich zwei Bewerber stellten sich den insgesamt 19 anwesenden Mitgliedern zur Wahl: Die Kandidatin Anke Richter-Hillmann bezeichnete das Thema Altenvorsorge als ihr „Steckenpferd“.

Die verheiratete 47-jährige Mutter von drei Söhnen ist Politikwissenschaftlerin, Verwaltungsfachwirtin und beim Landratsamt Alb-Donaukreis für die Sozialplanung zuständig. Die wirtschaftliche Entwicklung unter dem Einfluss der Corona-Pandemie werde den Wahlkampf beschäftigen, erklärte Richter-Hillmann und brachte auch die Weiterführung der Kurzarbeit und die Verschärfung des Insolvenzrechts ins Gespräch. Zudem sei für sie die Chancengleichheit bei der Bildung und eine bessere Digitalisierung der Schulen ein wichtiges Thema. Überrascht dürften einige Freie Demokraten gewesen sein, als die Kandidatin die soziale Gerechtigkeit ansprach.

Soziale Gerechtigkeit und FDP passe. „Dieses Thema wird der FDP gerne abgesprochen“, sagte sie und ergänzte, dass die bisherigen Reformen der Bundesregierung zwar gut gemeint aber nicht gut gemacht seien. „Wer mich wählt, bekommt Sachverstand, eine Frau die nicht auf den Mund gefallen ist und das Leben der FDP“, erklärte Richter-Hillmann abschließend.

Andreas Wojcik stellte sich ebenfalls zur Wahl. Der Diplomingenieur und verheiratete Vater zweier Kinder kritisierte, dass besonders den jungen Menschen die sozialen Werte verloren gegangen seien. „Ich erlebe immer wieder, wie es der Jugend schwer gemacht wird“, sagte der Kandidat und verriet seinen Wahlspruch: „Bist du unzufrieden, wähle die FDP“. Schließlich seinen die jungen Menschen die Fachkräfte von Morgen und damit das wirtschaftliche Kapital der Zukunft. Deshalb forderte er eine bessere Ausbildung der Lehrer, um die Stärken der Schüler besser fördern zu können: „Oft fehlen die pädagogischen Kompetenzen bei den Lehrern“, sagte Wojcik.

Als aus den Reihen der Versammlung die Frage gestellt wurde, mit welchen Parteien sich die Kandidaten eine Koalition vorstellen könnten, gab sich Wojcik in alle Richtungen offen: „Es kommt auf die fähigen Menschen an, von denen man in jeder Partei welche finden kann.“

Seine Kontrahentin grenzte sich ihrerseits gegen eine Zusammenarbeit mit der Linken und der AfD eindeutig ab. In der Wahl setzte sich schließlich Richter-Hillmann mit elf zu acht Stimmen durch. Damit ist die gewählte Kandidatin für die Landesliste nominiert, wo ihre Platzierung festgelegt wird. (anbr)

Themen folgen