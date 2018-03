16.03.2018

Der neue Win-Dreiklang

Jörg Behrens, Chef des Neu-Ulmer Media Markts, führt jetzt die Vereinigung „Wir in Neu-Ulm“. Eine Personalie musste notgedrungen noch offenbleiben

Von Ronald Hinzpeter

Der Verein „Wir in Neu-Ulm“ (Win) hat sich neu aufgestellt und einen neuen Vorstand gewählt. Allerdings sind die Gesichter der Führungsriege in der Stadt nicht gerade unbekannt. Nachdem der bisherige Vorsitzende Lennard Lemke schon länger seinen Rückzug aus dem Amt angekündigt hatte, wurde erwartungsgemäß sein bisheriger Stellvertreter Jörg Behrens an die Spitze der Vereinigung der hiesigen Gewerbetreibenden gewählt. Der gebürtige Hanseat leitet den Media Markt in der Glacis-Galerie und zeigt sich als begeisterter Neu-Ulmer: „Die Stadt hat eine hohe Lebensqualität.“ Das solle künftig noch stärker nach außen getragen werden. Eine gute Gelegenheit dazu sieht er nächstes Jahr im Neu-Ulmer Stadtjubiläum. Behrens zur Seite steht als Vize der Immobilienmakler Harald Mandl, der schon früher im Vorstand mitgearbeitet hat. Kassier ist nunmehr Benjamin Gasser, Gründer des Ecodroms. Eine Personalie musste bei der Jahreshauptversammlung noch offenbleiben: die des Citymanagers.

Wie berichtet, gibt Ina-Katharina Barthold diesen Job Ende April ab. Die Entscheidung fiel ihr nach eigenem Bekunden nicht leicht. Sie habe jedoch in ihrem Job sehr viele Abendtermine – „bis zu drei, vier pro Woche“ – und darunter habe das Privatleben gelitten. Ihre neue Arbeitsstelle scheint da weniger fordernd zu sein: Sie wird Sales Managerin bei Donau3 FM.

Die City-Manager-Stelle wird nun ausgeschrieben, am Samstag soll die Stellenanzeige erscheinen. Nach den Worten von Behrens gibt es bereits zwei Interessenten, über die er jedoch noch keine näheren Angaben machen will. Er glaubt jedoch, dass Win bis zum April die geeignete Person gefunden hat und es einen reibungslosen Wechsel geben kann. Wer den Posten will, der muss nach den Worten des Vorsitzenden entsprechende Erfahrungen im Bereich Marketing besitzen: „Das wäre wichtig.“ Der neue Mann oder die neue Frau müsse kulturoffen sein, auf Menschen zugehen können und die Fähigkeit haben, Brücken zu schlagen. Gefragt sei natürlich auch eine gehörige Portion Fingerspitzengefühl und diplomatisches Geschick, um die nicht immer deckungsgleichen Interessen der Gewerbetreibenden unter einen Hut zu bringen. „Es muss ein Mittler sein“, sagt Behrens.

Was die Aktivitäten des Win-Vereins betrifft, so möchte er unter anderem das System der Citygutscheine weiter ausbauen, die nicht mehr nur in Ulm, sondern auch in Neu-Ulm zu haben sind – und nach den Worten von Ina-Katharina Barthold gut eingeschlagen haben. Ganz offensichtlich kamen auch Kunden, welche die Bons in Ulm gekauft hatten, auf die andere Donauseite, um sie einzulösen. Künftig solle es mehr Verkaufsstellen geben und mehr Händler, die sie entgegennehmen.

Als Erfolgsgeschichte hat sich die Broschüre „Neu-Ulm inside“ entpuppt, die vergangenes Jahr völlig neu gestaltet wurde. Sie fand reißenden Absatz, nicht zuletzt wegen der dazugehörigen Stadtpläne. Einer davon zeigt die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Voraussichtlich erscheint das neue Heft im nächsten Jahr – und Win baut darauf, dass sich passend zum Stadtjubiläum 150 Unternehmen und Gewerbetreibende präsentieren.

Ein weiteres Ziel: mehr Mitglieder zu gewinnen. Bisher sind es 128 – zwei bis drei mehr pro Monat werden angepeilt.

