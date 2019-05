vor 24 Min.

Deutsche Bank mit guten Zahlen

Das Jahr 2018 war beim Kreditinstitut erfolgreich – auch wenn das Depotvolumen deutlich sank. Wie die Ulmer ihr Geld anlegen

Die Deutsche Bank in Ulm blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück. Das Geschäftsvolumen, die Summe aus Krediten, Einlagen und Depotvolumen, betrug per 31. Dezember 2018 in Ulm 1,4 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Geschäftsvolumen um 17,3 Prozent. Das geht aus einer Mitteilung der Bank hervor. Die Deutsche Bank betreute Ende 2018 rund 33000 Kunden in Ulm.

Das Jahr 2018 war an den Kapitalmärkten geprägt von historisch niedrigen Zinsen, starken Marktturbulenzen und von geopolitischen Umbrüchen, die auch in Ulm spürbar waren. Elke Schröter, Leiterin Firmengeschäft, nennt die Stichworte Brexit, Auseinandersetzungen innerhalb der EU und Handelsstreit zwischen USA und China. Dies habe insbesondere zum Jahresende zu kräftigen Kursrückgängen an den Börsen geführt. Auch wenn die Aktienmärkte ihre Verluste im ersten Quartal 2019 zum Teil wieder aufgeholt haben, sank das Depotvolumen zum 31. Dezember um 11,1 Prozent auf 306 Millionen Euro.

Das Einlagenvolumen wuchs dagegen überproportional um 42,6 Prozent auf 814 Millionen Euro. Angesichts zunehmend turbulenter Märkte haben die Ulmer im Vorjahr nach Einschätzung der Bank bei der Geldanlage erneut den sicheren Hafen gesucht. „Da die Zinsen weiterhin sehr niedrig sind, investieren unsere privaten Anleger aber auch immer häufiger in Aktien – vor allem in Form von Fonds“, so Stephan Hinz, Leiter Privatkunden. Bei der Vergabe von Krediten standen die Konsumentenfinanzierung sowie vor allem die Finanzierung von Eigenheimen im Vordergrund. Im Geschäftsjahr 2018 ist das Kreditvolumen um 1,9 Prozent auf 306 Millionen Euro gewachsen.

Ein Schwerpunkt der Deutschen Bank war die Einführung neuer digitaler Angebote. Das Institut war Bankpartner beim Start von Apple Pay, einem mobilen Bezahlverfahren per Smartphone. Bei den Nutzerzahlen hat die Bank nach eigenen Angaben in den ersten vier Wochen bereits ihre Ziele für 2019 erreicht.

Beim exportorientierten Mittelstand ist das Kreditinstitut nach eigenen Angaben beliebt: Das Geschäft mit diesen Kunden werde von Jahr zu Jahr besser. In der Region betreut die Deutsche Bank rund 7100 mittelständische Kunden. Weiter ausgebaut hat die Bank ihre Marktstellung bei den vermögenden Privatkunden. (az)

