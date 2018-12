18:52 Uhr

Die Stadt Neu-Ulm verleiht Pflege- und Bürgermedaillen

Oberbürgermeister Gerold Noerenberg verleiht in Neu-Ulm Ehrenmedaillen für Pflege und Bürgermedaillen. Hinter jeder Auszeichnung steckt besonderes Engagement.

Sie sind Persönlichkeiten, die ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen brauchen: Neun Neu-Ulmer sind bei einer Feier im Edwin-Scharff-Haus für ihr Wirken geehrt worden. Oberbürgermeister Gerold Noerenberg verlieh Ehrenmedaillen für Pflege und Bürgermedaillen. „Für unsere Stadt ist jeder der Geehrten ein Licht, das leuchten und Vorbild sein soll“, sagte das Stadtoberhaupt. Noerenberg dankte zudem all denjenigen, die an der Seite der Menschen stehen, die im Ehrenamt oder sonst auf irgendeine Art etwas für die Gemeinschaft tun.

Vater und Sohn pflegen mehr als zehn Jahre lang die kranke Ehefrau und Mutter

Die Pflegemedaille der Stadt Neu-Ulm erhielten Hans und Hans-Jürgen Böttinger – Vater und Sohn. Sie haben ihre schwer an Demenz erkrankte Ehefrau und Mutter mehr als zehn Jahre lang begleitet und gepflegt, bis zu ihrem Tod im April dieses Jahres. Noerenberg zollte den beiden Männern höchsten Respekt. Er wies zudem darauf hin, das Hans-Jürgen Böttinger im Alter von 41 Jahren seine Arbeit aufgab, um für seine Mutter da zu sein: „Das ist Liebe und Herzensbildung!“ Ebenfalls mit der Pflegemedaille ausgezeichnet wurde Bernt Winter. Seine Frau erlitt vor sieben Jahren eine Hirnblutung und ist seitdem bei allen Verrichtungen des täglichen Lebens auf Hilfe angewiesen. Winter lernte mit Unterstützung seiner Tochter, praktisch alles im Haushalt zu übernehmen, und er sagt, dass er das alles gerne tut. In diesen zwei Wörtchen „liegt das Geheimnis Ihrer Kraft“, wandte sich Noerenberg an den Mann, der in diesem Jahr mit seiner Frau Goldhochzeit feierte.

Die Julius-Rohm-Stiftung unterstützt das Ulmer Münster und St. Johann Baptist in Neu-Ulm

Die Bürgermedaille der Stadt Neu-Ulm in Gold erhielt der Unternehmer Julius Karl Rohm, dessen Liebe der Kunst und dem Erhalt von Kulturgut gilt. Der frühere geschäftsführende Gesellschafter von Seeberger gründete vor elf Jahren die Julius-Rohm-Stiftung zu Ehren seines Vaters, des früheren Neu-Ulmer Bürgermeisters Julius Oskar Rohm. Die Stiftung unterstützt mit beträchtlichen Summen die Restaurierungsarbeiten am Ulmer Münster und an der Kirche St. Johann Baptist in Neu-Ulm. „Ihre fest im Glauben verankerte Einstellung zur Ökumene kommt hier ebenso zum Ausdruck wie Ihr großes Vorbild als Brückenbauer für Ulm und Neu-Ulm“, sagte Gerold Noerenberg.

Das zentrale Anliegen des Pfuhlers Johannes Mayer ist der Obst- und Gartenbau. Im hiesigen Verein setzt er sich für die Obstkultur ein, bietet Baumschnitt- und Veredelungskurse an und pflegt Streuobstwiesen. Darüber hinaus ist der gelernte Heizungsbauer auch in anderen örtlichen Vereinen aktiv und engagiert sich in der Freiwilligen Feuerwehr Pfuhl. Indem er Wissen und Können weiter gebe, leiste er einen wertvollen Beitrag für die städtische Gesellschaft. Dafür erhält er die Bürgermedaille in Silber. Für ihre „so engagiert und uneigennützig eingebrachten Qualitäten in Steinheim“ wurden außerdem Christl und Siegfried Diebold mit der Auszeichnung in Silber bedacht. Das Ehepaar ist seit vielen Jahren mit Herz und Seele beim TSV Steinheim dabei. Siegfried Diebold ist Mitbegründer des Vereins und war 20 Jahre lang Vorsitzender. Seine Frau Christl rief 1986 eine Gymnastikgruppe ins Leben, die später für Senioren erweitert wurde, und bietet einmal pro Woche Walking an.

Die Bürgermedaille in Bronze erhielten Kurt Badent und Reinhard Raats. Badent war von 1999 bis 2010 ehrenamtlicher Vorsitzender des Vereins Freiwillige Feuerwehr Löschzug Offenhausen, davon vier Jahre lang zweiter Vorsitzender. Seit 2012 befasst er sich mit der Erstellung der Chronik der Freiwilligen Feuerwehr, im Jahr darauf übernahm er die Leitung des Arbeitskreises zur Erstellung der Chronik von Offenhausen. Die Geschichte Pfuhls und seine Traditionen möchte Reinhard Raats den Menschen näher bringen und macht dies auf vielfältige Weise, etwa im Heimatmuseum oder durch Publikationen wie das „Pfuhler Leben“. „Er ist in seiner Einsatzfreude und Liebe zu Pfuhl nicht zu bremsen“, sagte der Oberbürgermeister. (az)

Themen Folgen