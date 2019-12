vor 35 Min.

Die Stadt Senden braucht mehr Personal

Der Hauptausschuss spricht sich für zusätzliche Stellen aus. Davon soll unter anderem die Wirtschaftsschule profitieren.

Von Jens Noll

Im Haushaltsjahr 2020 wird die Stadt Senden voraussichtlich mehr Geld für das Personal aufbringen. Der Grund sind Veränderungen im Stellenplan, die der Hauptausschuss am Dienstagabend dem Stadtrat empfohlen hat. Unterm Strich sollen 7,1 Stellen hinzukommen. Durch diese und durch Beförderungen entstehen laut Sitzungsvorlage Mehrkosten in Höhe von rund 11.700 Euro monatlich, aufs Jahr gerechnet wären das gut 140.000 Euro.

Eine Aufstockung ist unter anderem bei der städtischen Wirtschaftsschule vorgesehen. Der Entwurf weist die Schaffung von fünf Stellen im Beamtenstatus aus. Hintergrund ist der erfolgreiche Modellversuch „Wirtschaftsschule ab der 6. Klasse“. Durch eine zusätzliche Klasse steigt auch die Zahl der Schüler an der Wiss. Eine ganze statt einer 0,6-Stelle wird künftig für den Seniorentreff eingeplant. Die Nachfrage sei sehr hoch, sagte Bürgermeister Raphael Bögge. Wegen steigender Besucherzahlen soll das Angebot erweitert werden.

Ein Stadtrat will bei der Betreuung von Flüchtlingen sparen

Die bislang auf zwei Jahre befristete Stelle für die Betreuung von Flüchtlingen soll auf Vorschlag der Stadtverwaltung dauerhaft besetzt werden. Auf Antrag von Franz Josef Wolfinger (CFW/FWG) stimmte das Gremium über diesen Punkt allerdings gesondert ab. Wolfinger regte im Sinne der Sparsamkeit an, auf diese Stelle künftig zu verzichten. Sie sei zwar sinnvoll, aber nicht notwendig, sagte er. Das sah Bögge anders und betonte, dass der Stelleninhaber wichtige Arbeit für die Integration der Geflüchteten leiste. Heinz Peter Ehrenberg (Grüne) ergänzte, dass es höhere Kosten nach sich ziehen würde, wenn es die Stelle nicht mehr gäbe. „Wir haben echt Glück mit dem Stelleninhaber“, sagte Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU). Er spreche mehrere Sprachen und könne viel vor Ort klären. Letztlich stimmte der Ausschuss mit 11:4 Stimmen dafür, die Befristung aufzuheben.

Mit 12:3 Stimmen wurden alle weiteren Änderungen angenommen und dem Stadtrat zum Beschluss empfohlen. Darin eingeschlossen sind auch sechs halbe Stellen für das See- und Hallenbad. Die Stadt will mit zusätzlichen Bademeistern und Fachkräften für Bäderbetriebe der bestehenden Wasseraufsichtspflicht am Badesee nachkommen. Hintergrund dafür ist wie berichtet ein Gerichtsurteil, das die Kommunen bei Badeunfällen stärker in die Pflicht nimmt (lesen Sie dazu: Müssen die Badeinseln in den Seen weg?).

Vier Ausbildungsplätze im Bereich Kindergarten

Hans Manfred Allgaier (CFW/FWG) wollte noch wissen, was hinter der geplanten Aufstockung einer Ingenieursstelle in der Bauverwaltung steckt. Das sei notwendig, weil die Stadt in den vergangenen Jahren massiv Immobilien ausgebaut habe, antwortete Bögge. Als Beispiel nannte er die Kindergärten. Auf dem Webereigelände komme bald noch ein neuer dazu. Es müsse sich jemand um die technische Ausstattung der Gebäude kümmern, sagte Bögge. Das könne in Zukunft nicht mehr ein Mitarbeiter allein übernehmen.

Die Stadt ist aber auch auf Nachwuchskräfte angewiesen und will 2020 wieder einige junge Leute ausbilden. Der neue Stellenplan sieht insgesamt elf Ausbildungsplätze vor, davon drei in der allgemeinen Verwaltung und vier im Bereich Kindergarten. „Wir müssen kräftig investieren in die Ausbildung von Erziehern“, sagte Walter Gentner, Geschäftsbereichsleiter im Rathaus, auf Nachfrage von Michael Hanser (CSU). „Da fehlt Personal.“ Allerdings äußerte Hanser auch Zweifel, ob die Stadt genügend „Manpower“ hat, um die Azubis zu betreuen.

