Die Stadt Senden muss mehr Platz für Wahlplakate schaffen

Die Plakatwände in Senden sind zu klein, sagen CSU und SPD im Bezirk.

Das Verwaltungsgericht Augsburg nimmt die Kommune in die Pflicht. Sie muss der CSU die Möglichkeit geben, mehr Plakate aufzuhängen. Das will auch die SPD.

Die Stadt Senden muss mehr Wahlplakate zulassen. Mit Eilbeschluss hat das Verwaltungsgericht Augsburg am Montag die Kommune verpflichtet, der CSU bis Donnerstag, 4. Oktober, 12 Uhr, zu ermöglichen, für die kommende Landtags- und Bezirkstagswahl je Anschlagtafel drei weitere Plakate anbringen zu können. Wie berichtet, haben die CSU und die SPD im Bezirk einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung eingereicht. Zum Hintergrund: Die Parteien wollen für jeden ihrer Kandidaten ein Plakat aufhängen, können das in Senden aber nicht.

Laut der städtischen Plakatierungsverordnung, die im Juni 2018 letztmalig geändert wurde, darf jede politische Partei oder Wählergruppe nur jeweils ein Plakat auf den insgesamt 15 kommunalen Anschlagtafeln anbringen. Die CSU wollte aber bis zu vier Plakate je Anschlagtafel aufhängen. Einen entsprechenden Antrag lehnte die Stadt jedoch vor einigen Tagen ab. Dagegen ging der Bezirksverband der Christsozialen vor – und stellte bei Gericht einen Eilantrag. Ebenso machten es auch die Sozialdemokraten. Über den Eilantrag des SPD-Bezirksverbands will das Gericht nun ebenfalls zeitnah entscheiden, wie aus einer Mitteilung der Augsburger Justizbehörde hervorgeht.

Eine weitere Entscheidung steht noch aus

Nach Überzeugung des Gerichts bleibt die 23000-Einwohner-Stadt mit der Begrenzung auf ein Plakat pro Anschlagtafel deutlich hinter dem zurück, was einer großen Partei vor dem Hintergrund der Bedeutung von Wahlen und der besonderen verfassungsrechtlichen Stellung der Parteien in der Demokratie für eine angemessene Selbstdarstellung einzuräumen sei. Zudem sei derzeit ein nicht unerheblicher Teil der Anschlagtafeln in Senden ungenutzt oder durch andere Werbeplakate belegt, teilt das Gericht mit. Im Hinblick auf den Grundsatz der Chancengleichheit sei eine kurzfristige Ausweitung der vorhandenen Kapazitäten realisierbar.

Kurz und knapp äußerte sich Sendens Bürgermeister Raphael Bögge, selbst CSU-Mitglied, am Montagabend zu der Entscheidung des Verwaltungsgerichts. „Die Stadt Senden nimmt das Urteil zur Kenntnis, prüft es und leitet die Schritte zur Umsetzung ein“, heißt es in einer Pressemitteilung. (jsn)

