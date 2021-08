Unfall am Kreisverkehr: Auto kracht in Dornstadt in Bürogebäude

Bei einem Unfall in Dornstadt ist ein Auto durch die Glasfront eines Bürogebäudes gebrochen. Die 80-jährige Fahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Kleinwagen einer 80-jährigen Autofahrerin ist am Samstagnachmittag in der Glasfassade eines Bürogebäudes in Dornstadt gelandet. Als die Frau gegen 15 Uhr mit ihrem VW Polo aus der Alten Chaussee auf einen Kreisverkehr zufuhr, verwechselte sie nach ihren Aussagen gegenüber der Polizei Gas und Bremse. Das blieb nicht ohne Folgen.

Das Auto landet bei dem Unfall in Dornstadt in einem Besprechungsraum

Der Kleinwagen mit Automatikgetriebe beschleunigte stark und schoss quer über die gepflasterte Mittelinsel des Kreisverkehres an der Lerchenbergstraße. Gegenüber überquerte der VW eine Wiese und fuhr dann in ein Bürogebäude. Die Glasfront zersplitterte, und die Front des Kleinwagens stand in einem Besprechungsraum, der am Samstagnachmittag ungenutzt war. Airbags und der Sicherheitsgurt bewahrten die Fahrerin vor schwereren Verletzungen. Unfallzeugen und Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Auto und betreuten sie bis zum Eintreffen des Notarztes. Nach einer eingehenden Untersuchung vor Ort wurde die Seniorin in ein Krankenhaus gebracht.

Den Sachschaden beziffert die Ulmer Polizei mit rund 40.000 Euro

Die Feuerwehr Dornstadt sicherte die Unfallstelle ab und kontrollierte Auto und Gebäude auf Gefahren. Der Unfallwagen wurde von einem Abschleppwagen geborgen, der Büromieter muss nun die Fassade sichern. Damit niemand unbefugt in das Gebäude gelangen kann, hat die Feuerwehr mit einem eigenen Schließzylinder die Tür des Besprechungsraumes zum Rest des Gebäudes verschlossen. Es entstand hoher Sachschaden, den die Polizei auf rund 40.000 Euro schätzt.