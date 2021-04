Einsatz bei Lidl in Pfaffenhofen: Kunden müssen Supermarkt verlassen

Feuerwehreinsatz in Pfaffenhofen: Kunden müssen den Lidl-Supermarkt verlassen. Die Ursache konnte aber schnell gefunden werden.

Kurze Aufregung in Pfaffenhofen: Im Lidl-Supermarkt kam es am Mittwochvormittag zu einer Rauchentwicklung. Kunden mussten das Geschäft in der Von-Hünefeld-Straße verlassen. Die Feuerwehr rückte an. Die Situation konnte jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Nach ersten Informationen lag die Ursache wohl in einem Presscontainer für Kartonagen, der außerhalb des Marktes steht, aber von innen befüllt werden kann. Dort könnte demnach aufgrund eines technischen Defekts ein Feuer entstanden sein.

Rauchentwicklung bei Lidl: Kunden müssen Geschäft verlassen

Der Rauch breitete sich daraufhin samt Feuergeruch gegen kurz nach 10 Uhr auch im Supermarkt aus. Kunden wurden aufgefordert, das Geschäft zur Sicherheit zu verlassen.

Der betroffene Container wurde von einem Abfallentsorgungsbetrieb herausgezogen. Ein Feuer konnte zu diesem Zeitpunkt offenbar schon nicht mehr festgestellt werden. Die alarmierten Feuerwehren aus Pfaffenhofen und Kadeltshofen kamen und überprüften den Container mit einer Wärmebildkamera.

Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Wie ein möglicher Schaden sein könnte, ist noch unklar. (krom, wis)

