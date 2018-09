Einzelhandel rund um Ulm und Neu-Ulm: Zu viel der Konkurrenz

Nach Ulm eröffnet jetzt auch in Senden eine Decathlon-Filiale. Nicht nur dadurch tobt in der Region ein irrwitziger Konkurrenzkampf.





Dem Handelsstandort Senden geht es derzeit prächtig. Denn während in Ulm Dauerbaustellen die Autofahrer strapazieren, erscheint Senden mit seinen großflächigen Parkplätzen vor den Geschäften offenbar als Ulm-Alternative attraktiver denn je. Doch die Baustellen in Ulm sind nur eine Momentaufnahme. Ob die Region wirklich derart viel Einzelhandel verträgt, steht auf einem anderen Blatt.

Die Zahl der Einzelhandelsumwälzungen rund um Ulm der vergangenen Jahre sucht in weitem Umkreis ihresgleichen. Ein atemberaubender Wettbewerb droht langsam heiß zu laufen: Wenn in Senden wie im Falle Modehaus Röther durch die Neuplanung des Iller-Centers kein Platz mehr für Tausende Quadratmeter Textilverkaufsfläche ist, wird halt kurzerhand in Neu-Ulm der rote Teppich ausgerollt und bei Möbel-Mahler fast heimlich, still und leise ein Einkaufszentrum revitalisiert: Längst gibt‘s im Ex-Mutschler-Center nämlich Markenkleidung, Fahrräder und ein Outdoor-Geschäft.

Da spielt bei Genehmigungsverfahren keine Rolle, dass ja nur einen Steinwurf entfernt vor dreineinhalb Jahren mit der Glacis-Galerie ein Einkaufsgigant aus dem Boden gestampft wurde. Dass diese 27800 Quadratmeter Verkaufsfläche den Beteuerungen des Betreibers zum Trotz, viele Sorgen bereiten, weiß jeder, der sich an Nachmittagen mit den oftmals unterbeschäftigten Verkäufern unterhält. Und mit dem spanischen Erfolgsfilialisten Zara droht der Glacis-Galerie zu allem Ungemach ein zentrales Alleinstellungsmerkmal abhandenzukommen. Die Spatzen pfeifen längst von den Dächern, dass die Spanier in die Ulmer Sedelhöfe einziehen, die auch bald eröffnen. Den angeblichen künftigen Stern am Shoppinghimmel.

Ein Alleinstellungsmerkmal hat auch das Ulmer Blautalcenter mit dem heutigen Tag verloren: Denn der weltgrößte Sporthändler verkauft ab heute auch in Senden Funktionsshirts und Co. Und vielleicht auch bald in Memmingen, was für den südlichen Landkreis interessant wäre. Und Online-Läden gibt‘s auch noch.

Wenn das mal gut geht.

