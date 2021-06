Elchingen/Illertissen

Nach Gugelfuss-Übernahme: Firmenname Illerplastic bleibt erhalten

Plus Zum 1. April hat das Elchinger Unternehmen Gugelfuss den insolventen Konkurrenten Illerplastic in Illertissen übernommen. Der neue Eigentümer gibt Details bekannt.

Von Ronald Hinzpeter

Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war es eine schlechte Nachricht: Im April hatte etwa die Hälfte der Belegschaft von Illerplastic die Kündigung erhalten - auch wenn nach Einschätzung des Insolvenzverwalters Tobias Sorg mehr Jobs erhalten werden konnten, als zunächst zu erwarten gewesen sei. Jetzt stehen in den Produktionshallen in Illertissen weitere Umbrüche an, wie der neue Inhaber in einer offiziellen Erklärung mitteilt.

