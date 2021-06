Keine Maske am Bahnsteig Unterelchingen: Mann leistet Widerstand gegen Polizei

Am Bahnsteig Unterelchingen kommt es zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann wird aufgrund seines Zustandes in eine Klinik gebracht.

Ein Mann hat am Sonntag am Bahnsteig in Unterelchingen Widerstand gegen zwei Polizeibeamte geleistet. Er wurde nach Angaben überwältigt, fixiert und anschließend aufgrund seines psychischen Zustandes in eine Klinik gebracht. Die Verstöße des 22-Jährigen wurden zur Anzeige gebracht.

Demnach sei der Polizeiinspektion Neu-Ulm am Nachmittag eine Person gemeldet worden, die sich im Feldbergweg aufhalte und dort laut herumschreien würde. Eine Streife stellte den Mann daraufhin am Bahnsteig in Unterelchingen fest.

Der 22-Jährige habe keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Zudem habe er den auf Verlangen seinen Ausweis nicht zeigen wollen. Als ihm die Beamten dann die Durchsuchung nach einem Identitätspapier ankündigten, ballte er seine Fäuste, ging in Boxerstellung und forderte sie zum Kampf auf.

Die Beamten brachten den Mann daraufhin mit körperlicher Gewalt zu Boden und fesselten ihn, um die Durchsuchung vollziehen zu können. Der 22-Jährige versuchte sich immer wieder aus der Fixierung zu winden und beleidigte die Beamten unterdessen mehrmals. Weder der 22-Jährige noch die eingesetzten Polizeibeamten wurden bei der Durchsetzung der Maßnahme verletzt.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein. Auch die Verstöße wegen der Verweigerung seiner Personalien und des fehlenden Mundschutzes bringen die Beamten zur Anzeige. (AZ)