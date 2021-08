Unfall auf der A8 bei Elchingen führt zu kilometerlangem Stau

Auf regennasser Fahrbahn kommt es auf der A8 beim Kreuz Ulm-Elchingen in Fahrtrichtung München zu einem Unfall. Der Verkehr staut sich weit zurück.

Ein Aquaplaning-Unfall hat sich am Montagabend am A8-Autobahnkreuz Ulm-Elchingen in Fahrtrichtung München ereignet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West verlor ein Autofahrer aufgrund der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und prallte in die mittlere Leitplanke der Autobahn. Nach ersten Angaben wurde dabei eine Person leicht verletzt. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt.

Langer Stau nach Unfall auf der A8 beim Kreuz Ulm-Elchingen

Nach dem Unfall musste die mittlere Fahrspur in Richtung München gesperrt werden. Dadurch bildete sich innerhalb kurzer Zeit ein langer Stau. Nach Informationen des Portals Bayerninfo des Bayerischen Verkehrsministeriums staut sich der Verkehr derzeit mehr als sechs Kilometer weit zurück.

Laut Polizeipräsidium Schwaben Süd-West laufen derzeit die Bergungsarbeiten, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz und sichern die Unfallstelle ab. (AZ)