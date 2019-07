00:32 Uhr

Fahrten mit Bus und Bahn werden teurer

Nur der Nachtbus wird billiger

Zum neuen Jahr werden die Fahrpreise des Verkehrsverbundes Ding (Ulm, Kreise Alb-Donau, Biberach, Neu-Ulm) um knapp vier Prozent angehoben. Das hat der Ding-Aufsichtsrat beschlossen. In Ulm und Neu-Ulm kostet ab 1. Januar der Einzelfahrschein 10 Cent mehr: Erwachsene zahlen dann 2,40 Euro. Auch der Preis für den per Handy-Ticket erworbenen Einzelfahrschein Erwachsener steigt in diesem Umfang (2,20 Euro).

Die Tageskarte Single bleibt preisgleich mit zwei Einzelfahrscheinen Erwachsener, die mit dem Handy-Ticket erworben werden (4,40 Euro).

Die Monatskarte wird um 2,20 Euro teurer (61,50 Euro), die Abo-Jahreskarte um 1,90 Euro (52,40 Euro) und die Schüler-Monatskarte um 1,70 Euro angehoben (46,10 Euro). Die Tageskarte Gruppe (fünf Personen) für Ulm-Neu/Ulm wird um 30 Cent teurer (acht Euro).

Die Monatskarte kostet 1,70 Euro mehr (46 Euro), der Monatsbetrag für die Abo-Jahreskarte erhöht sich um 1,40 Euro (40,30 Euro).

Der Preis der Schüler-Monatskarte steigt um 1,30 Euro (34,50 Euro). Die Tageskarte Gruppe kostet 0,20 Euro mehr (5,90 Euro), der Bar-Preis für die Tageskarte Single ebenfalls (3,50 Euro); am Handy gekauft steigt der Preis der Tageskarte Single um 10 Cent (2,10 Euro).

Der Preis der Gesamtnetz-Tageskarte Gruppe (fünf Personen) wird um 70 Cent erhöht (18,70 Euro). Das Semesterticket (gültig für ein Semester und im Gesamtnetz) wird ab dem kommenden Wintersemester 4 Euro teurer (129 Euro).

Die Erhöhung sei laut Mitteilung wegen hoher Steigerungen bei den Treibstoff- und Personalkosten erforderlich. Im vergangenen Jahr habe dies dazu geführt, dass die Kostensteigerungen nicht erwirtschaftet werden konnten. Auch in diesem Jahr müssten demnach die Verkehrsunternehmen deutliche Kostensteigerungen ausgleichen.

Jedoch werde der Zuschlag für die Benutzung von Nachtbussen zum neuen Jahr abgeschafft. Für Fahrten nach 1 Uhr wird derzeit noch auf den sieben Nachtbuslinien in Ulm und Neu-Ulm sowie den fünf Nachtbuslinien mit Abfahrt um 2.30 Uhr ein Nachtbuszuschlag in Höhe von 2,70 Euro erhoben, für Fahrgäste mit Schülermonatskarte 2,20 Euro. Seitdem „Elektrokleinstfahrzeuge“ für den Straßenverkehr zugelassen sind, werde die Frage nach der Mitnahme in Bussen und Bahnen gestellt. Im Verkehrsverbund wird es nach Beschluss des Aufsichtsrats folgende Regelung geben: E-Tretroller, die klappbar sind, eine Länge von 115 Zentimetern nicht überschreiten und nicht mehr wiegen als 15 Kilogramm, können kostenlos mitgenommen werden. Größere und schwerere E-Tretroller werden wie Fahrräder behandelt. (az)

