Felix Bender wird neuer Generalmusikdirektor am Theater Ulm

Plus Jetzt steht es fest: Felix Bender, 35 Jahre alt, momentan noch Dirigent an der Oper Leipzig, wird der neue Generalmusikdirektor am Theater Ulm.

Das Theater hat gesprochen, die Entscheidung ist gefällt: Der Dirigent Felix Bender wird der nächste Generalmusikdirektor am Theater Ulm. Das teilte das Theater am Donnerstagvormittag mit. Bender ist derzeit noch an der Oper Leipzig tätig und wird wohl im Laufe dieses Jahres die Nachfolge von GMD Timo Handschuh in Ulm antreten. Er war mit 35 Jahren der jüngste in der Finalrunde der Bewerber.

Der Intendant des Stadttheaters Ulm, Kay Metzger, habe Kulturbürgermeisterin Iris Mann am Donnerstagmorgen über den Ausgang des Auswahlverfahrens um die Position des Generalmusikdirektors informiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach einer spannenden Schlussrunde, in der sich vier Dirigenten in einer intensiven Arbeitsprobe und einem nicht öffentlichen Dirigat präsentiert hatten, verständigten sich Intendant und Philharmonisches Orchester der Stadt Ulm rasch und eindeutig auf den 35-jährigen Bender. Iris Mann zeigt sich über den einvernehmlichen Ausgang der Wahl erfreut: "Hier ist in schwierigen Zeiten eine wichtige Weichenstellung für Stadt und Theater erfolgt, die hoffnungsfroh stimmt und in guter Ulmer Tradition einem relativ jungen Künstler eine hervorragende Bühne bietet." Herr Bender erhält einen Fünfjahresvertrag.

Fast 120 Bewerbungen waren auf die Ausschreibung der GMD-Stelle eingegangen, darunter nur drei von Dirigentinnen. "Leider", wie das Theater anfügt. Das Auswahlverfahren begann im Januar 2020 und musste wegen der Corona-Pandemie immer wieder unterbrochen, verschoben und auch neu konzipiert werden. "Mit dem Abschluss des Verfahrens haben wir allerdings aus der Not eine Tugend gemacht", erklärt Metzger, "denn durch die Orchesterprobe am Vormittag und die anspruchsvolle Programmauswahl für das Konzert konnten vielfältige Eindrücke und gute Erkenntnisse gewonnen werden." Auf dem Programm standen Verdis "Rigoletto" und Richard Strauss' Rosenkavalier-Suite.

Das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm und das Theater Ulm bekommt in diesem Jahr einen neuen Musikalischen Leiter: Felix Bender. Bild: Veronika Lintner

Obwohl sich alle vier Kandidaten in der Schlussrunde mit insgesamt sehr überzeugenden Dirigaten vorgestellt hätten, sei die Wahl auf den ehemaligen Thomaner Felix Bender nicht schwergefallen, sagt Metzger. Viele Aspekte seien für solch eine Position ausschlaggebend, betont der Intendant. Das dreistündige Gespräch, das er mit Felix Bender führte, habe ein Übriges getan. "Da passt vieles zusammen", erklärt Metzger in der Mitteilung.

Bender selbst zeigte sich glücklich über die vom Theater getroffene Entscheidung: "Es ist eine wunderbare Aufgabe mit großer Verantwortung, auf die ich mich aus vollem Herzen freue." In seinen bisherigen Begegnungen mit den Künstlern in Ulm habe er sofort "eine besonders inspirierende Atmosphäre und gemeinsame Lust am Musizieren verspürt", erklärte Bender nach seiner Wahl. Etwas Besseres könne es für einen Dirigenten nicht geben. Im ersten Gedankenaustausch mit Kay Metzger habe er erklärt: "Gemeinsam werden wir uns in dieser besonderen Zeit neuen Herausforderungen stellen und alles daran setzen, die große Musiktradition in Ulm erfolgreich fortzuführen und neue Impulse zu setzen. Darauf freue ich mich sehr."

Konzertmeister Tamás Füzesi rechnet nach dem klaren Votum mit einem "überaus fruchtbaren Miteinander" zwischen Orchester und Dirigent. Der Orchestervorstand sei dankbar, dass das Verfahren trotz der Pandemie erfolgreich abgeschlossen werden und sich jeder der Finalisten gut präsentieren konnte. "Wir sind glücklich über die Wahl und freuen uns sehr auf die gemeinsame musikalische Zusammenarbeit", so die Bratschistin Maria Braun vom Vorstand.

Bender tritt in der kommenden Spielzeit die Nachfolge von Timo Handschuh an, der nach zehn Jahren seine Tätigkeit am Theater Ulm auf eigenen Wunsch im Sommer 2021 beendet. Handschuh verpflichtete Bender bereits 2015 als Gastdirigent für ein Sinfoniekonzert im CCU mit Brahms' Doppelkonzert und Hindemiths Sinfonie "Mathis der Maler". Das sei vielen Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters in guter Erinnerung geblieben, heißt es in der Mitteilung.

Bender, gebürtige Hallenser, studierte in Weimar, wo er auch von 2010 bis 2013 als Zweiter Kapellmeister engagiert war. Anschließend wechselte er als Erster Kapellmeister und stellvertretender GMD nach Chemnitz und übernahm dort in der Spielzeit 2016/2017 kommissarisch das Amt des GMD. Seit 2018/2019 ist Felix Bender ständiger Gastdirigent an der Oper Leipzig. Außerdem dirigierte er Orchester wie die Staatskapelle Dresden, das MDR-Sinfonieorchester und das Konzerthausorchester Berlin. (AZ, veli)

