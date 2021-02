Frauenstraße in Ulm war wegen Brand eines Hauses am Samstag gesperrt

vor 32 Min.

Die Feuerwehr hat die Frauenstraße in Ulm am Samstagabend wegen eines Brands abgesperrt.

Eine Beherbergungsstätte in der Frauenstraße in Ulm brennt am Samstagabend. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus, die Straße ist lange gesperrt.

In der Ulmer Innenstadt hat es am Samstagabend um 19 Uhr gebrannt. Betroffen war nach Angaben der Feuerwehr Ulm sowie der Polizei eine Beherbergungsstätte in der Frauenstraße. Die Straße war während des Einsatzes in dem Bereich komplett gesperrt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, die Feuerwehr hat einen gehbehinderter Mann aus dem Brandzimmer gerettet.

Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 45-Jähriger das Rauchverbot im Zimmer und setzte mit seiner glimmenden Zigarette versehentlich das Bettzeug in Brand. Als ein Rauchmelder auslöste, wurde ein 26-jähriger Hausbewohner auf das Feuer im zweiten Stock des Gebäudes aufmerksam und setzte einen Notruf ab. Er rettete den körperlich eingeschränkten 45-Jährigen aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich und begann mit der Brandbekämpfung.

Feuerwehr rettet eine gehbehinderte Person aus dem Haus

Vor Ort waren auch die diensthabenden Feuerwehrbeamten der Hauptwache, der Wachbereitschaftsdienst der freiwilligen Feuerwehr Ulm sowie die Abteilung Stadtmitte und der Rettungsdienst. Der 26-jährige Mann, der den Notruf abgesetzt hatte, nahm die Einsatzkräfte in Empfang und gab wichtige Hinweise zum Brandort. Die Feuerwehr rettete den gehbehinderten 45-Jährigen mittels Bergetuch.

Aufgrund der eingeatmeten Brandgase mussten beide Männer vom Rettungsdienst versorgt werden. Sie wurden in eine Ulmer Klinik gefahren. Die Feuerwehr traf vor dem Brandzimmer zudem auf den Hausmeister, der erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher vorgenommen hatte. Auch er wurde zur Sicherheit ebenfalls in eine Ulmer Klinik gebracht.

Der Schaden in dem Zimmer hält sich laut Polizei mit rund 1000 Euro in Grenzen. Die Frauenstraße war bis circa 20.00 Uhr zwischen Einmündung Neue Straße und Bockgasse für den Verkehr gesperrt. (AZ)

